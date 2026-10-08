Okul kapılarında yeni önlemler: Araban'da güvenlik ve denetimler sıkılaştı

Araban'da okul çevrelerinde önlemler güçlendirildi

Gaziantep'in Araban ilçesinde okulların çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı, trafik ve servis denetimleri sıklaştırıldı. Yerel yetkililer, öğrencilerin günlük eğitim hayatını güvenli bir ortamda sürdürebilmesi için adımlar attıklarını belirtiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklama:

"Okullarımızda güvenlik tedbirleri artırıldı. Öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde güvenlik ve trafik denetimlerimiz devam ediyor. Çocuklarımızın huzur içinde eğitimlerine devam edebilmeleri için ekiplerimiz okul giriş ve çıkışlarında görev başında. Güvenli eğitim, güvenli gelecek" dedi.

Denetimlerin odağı ve amaç:

Açıklamada belirtildiği üzere denetimler hem trafik düzeni hem de servis araçlarının kontrolünü kapsıyor. Ekiplerin özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde görünür olması hedefleniyor; böylece hem çocukların güvenliği sağlanmaya çalışılıyor hem de olası riskler erken fark edilebiliyor.

Yetkililer, alınan tedbirlerin sürekli olarak uygulanacağını ve toplumun tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışıldığını vurguluyor. Amaç, öğrencilerin huzur içinde eğitimlerine devam etmelerini temin etmek olarak öne çıkıyor.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDEKİ OKULLARIN ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIRKEN, TRAFİK VE SERVİS DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI.