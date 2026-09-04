Okul müdürleri Dumlupınar’da milli mücadele mirasını yerinde inceledi

Programın amacı ve katılımcılar

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen iki günlük programla 121 okul müdürü, Dumlupınar’ın tarihî ve kültürel mirasını yerinde tanımak üzere bir araya geldi. Etkinliğin temel amacı, yöneticilerin bölgedeki mekânların tarihî önemini doğrudan gözlemleyerek bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlaması olarak açıklandı.

Ziyaret edilen mekânlar ve anlatılanlar:

Katılımcılar program kapsamında Dumlupınar Şehitliği, Dumlupınar Diorama Müzesi, Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi, Dumlupınar Atatürk Karargâh Evi (Atatürk Evi Müzesi), Mehmetçik Anıtı ve bölgede yer alan diğer tarihî alanları ziyaret etti. Müze ve alan yetkilileri tarafından her bir mekânın Milli Mücadele dönemindeki yeri, taşıdığı kültürel değerler ve tarihî arka planı hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi.

Gözlemler ve beklentiler:

İki gün süren program, gerçekleştirilen ziyaretler ve yapılan bilgilendirmelerle tamamlandı. Etkinlik boyunca yöneticiler, sahada edinilen gözlemleri eğitim ortamlarına yansıtma ve öğrenciler aracılığıyla bölgenin tarihî mirasını koruma yönünde adımlar atma sorumluluğuyla ayrıldı. Programın, Kütahya’nın Milli Mücadele tarihindeki önemli merkezlerinden biri olan Dumlupınar’ın değerlerinin daha geniş kitlelere aktarılması bakımından beklentileri güçlendirdiği vurgulandı.

KÜTAHYA’DA 121 OKUL MÜDÜRÜ DUMLUPINAR’IN TARİHİ MİRASINI YERİNDE İNCELEDİ