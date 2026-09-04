Dolar 48,4336 +0,04%
Euro 56,3179 +0,03%
Bist 14.062,63 +0,93%
Altın Gram 7.041,23 -0,40%
EUR/USD 1,1631 +0,00%
Brent Petrol 95,55 +0,03%
--°

Okul müdürleri Dumlupınar’da milli mücadele mirasını yerinde inceledi

Kütahya’daki 121 okul müdürü, iki günlük programla Dumlupınar Şehitliği, diorama ve kurtuluş müzelerini gezerek Milli Mücadele mirasını yerinde tanıdı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Okul müdürleri Dumlupınar’da milli mücadele mirasını yerinde inceledi

Programın amacı ve katılımcılar

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen iki günlük programla 121 okul müdürü, Dumlupınar’ın tarihî ve kültürel mirasını yerinde tanımak üzere bir araya geldi. Etkinliğin temel amacı, yöneticilerin bölgedeki mekânların tarihî önemini doğrudan gözlemleyerek bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlaması olarak açıklandı.

Ziyaret edilen mekânlar ve anlatılanlar:

Katılımcılar program kapsamında Dumlupınar Şehitliği, Dumlupınar Diorama Müzesi, Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi, Dumlupınar Atatürk Karargâh Evi (Atatürk Evi Müzesi), Mehmetçik Anıtı ve bölgede yer alan diğer tarihî alanları ziyaret etti. Müze ve alan yetkilileri tarafından her bir mekânın Milli Mücadele dönemindeki yeri, taşıdığı kültürel değerler ve tarihî arka planı hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi.

Gözlemler ve beklentiler:

İki gün süren program, gerçekleştirilen ziyaretler ve yapılan bilgilendirmelerle tamamlandı. Etkinlik boyunca yöneticiler, sahada edinilen gözlemleri eğitim ortamlarına yansıtma ve öğrenciler aracılığıyla bölgenin tarihî mirasını koruma yönünde adımlar atma sorumluluğuyla ayrıldı. Programın, Kütahya’nın Milli Mücadele tarihindeki önemli merkezlerinden biri olan Dumlupınar’ın değerlerinin daha geniş kitlelere aktarılması bakımından beklentileri güçlendirdiği vurgulandı.

KÜTAHYA’DA 121 OKUL MÜDÜRÜ DUMLUPINAR’IN TARİHİ MİRASINI YERİNDE İNCELEDİ

KÜTAHYA’DA 121 OKUL MÜDÜRÜ DUMLUPINAR’IN TARİHİ MİRASINI YERİNDE İNCELEDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tokat'ta 200 yıllık zabıta geleneği çocuk şenliğinde buluşacak
images

Emeklilikte tüpleri bırakıp camı sanatla buluşturan ustanın hikâyesi
images

Heybelerle Anadolu'nun taşınan hafızası Sanat Melikgazi'de
images

Minik kütüphane kaşifleri keşiflerini belgelendirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tokat'ta 200 yıllık zabıta geleneği çocuk şenliğinde buluşacak

Kadıköy'de 365. randevu: fenerbahçe ile beşiktaş yeniden karşılaşıyor

Emeklilikte tüpleri bırakıp camı sanatla buluşturan ustanın hikâyesi

Su buharıyla prostat küçültme: Rezum tedavisinin işleyişi ve hasta seçimi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı