Okula dönüş alışverişi kırtasiyeden giyime ve beslenmeye yayıldı, A101 verileri ne diyor

Araştırmanın öne çıkan bulguları:

A101’in Okula Dönüş 2026 Araştırması, okul hazırlıklarının artık yalnızca kırtasiye alışverişiyle sınırlı kalmadığını; ayakkabı, giyim, beslenme çantası ürünleri ve online kanalların da sürece dahil olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan tüketicilerin %76’sı mutlaka okula dönüş alışverişi yaptığını, en çok satın alınması planlanan ürün grubunun ise %74 ile kırtasiye ürünleri olduğunu belirtiyor. Ayrıca her üç tüketiciden ikisi ayakkabı ya da spor ayakkabı almayı planlıyor.

Tüketici davranışları nasıl değişiyor:

Anket sonuçları, geçen yıla göre tüketicilerin daha araştırmacı ve karşılaştırmacı davrandığını gösteriyor. Katılımcıların %44’ü kampanya ve indirimleri daha fazla takip ettiğini, %40’ı farklı mağazalar arasında daha fazla fiyat karşılaştırdığını, %37’si daha uygun fiyatlı ürünlere yöneldiğini ifade ediyor. Online alışveriş kullanımında artış bildirenlerin oranı ise %31 olarak kaydedildi. Bu veriler, ailelerin fiyat avantajı, kampanya fırsatı, kanal seçeneği ve alışveriş kolaylığına önem verdiğini işaret ediyor.

Beslenme çantası alışverişi günlük tüketime açılıyor:

Araştırma, beslenme çantası için satın alınan gıda ürünlerinin de ailelerin okul hazırlığında önemli yer tuttuğunu gösteriyor. Bu kategoride meyve suyu %76 ile ilk sırada; sandviç malzemeleri ve kuruyemiş %56, su %55, süt %52 ve kek %51 ile öne çıkıyor. Ayrıca tüketicilerin %41’i okul alışverişini çocuğuyla birlikte yapacağını belirtiyor; bu da alışverişin planlı olduğu kadar deneyim odaklı bir etkinlik haline geldiğini gösteriyor.

A101’in pazar payı ve sunumu:

Araştırmaya göre okula dönüş alışverişi yapanların %35’i A101’i tercih ettiği alışveriş noktaları arasında belirtiyor. A101’ten alışveriş yapanların %74’ü kırtasiye ürünleri satın almayı planlıyor. Marka, yaygın mağaza ağı, fiyat avantajı sunan kampanyaları ve online kanallarıyla ailelere dönem boyunca pratik ve erişilebilir bir deneyim sunmayı hedefliyor.

A101 Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Volkan Yıldız konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Okula dönüş dönemi, ailelerin değişen ihtiyaçlarını ve alışveriş davranışlarını yakından gözlemleyebildiğimiz önemli dönemlerden biri. Pazar araştırmalarımız ve 17 milyonu aşkın kullanıcısıyla A101 Artı’dan elde ettiğimiz veriler, bize yalnızca hangi ürünlerin tercih edildiğini değil, ailelerin okul hazırlığını nasıl planladığını da gösteriyor. Bu yılın verileri, okul alışverişinin kırtasiyeyle sınırlı kalmadığını; giyimden ayakkabıya, beslenme çantası ihtiyaçlarına kadar genişlediğini ortaya koyuyor. A101 olarak bizim için önemli olan, bu ihtiyaçları toplumun farklı kesimleri için erişilebilir kılabilmek. Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan yapımızla, ihtiyaç duyulan ürünleri herkes için erişilebilir kılmayı ve her haneye aynı değer standardıyla ulaşmayı temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz."

Sonuç olarak A101’in araştırması, 2026 okula dönüş döneminin çok kategorili, kampanya odaklı ve hem fiziksel hem de online kanalları kapsayan planlı bir alışveriş dönemi olduğunu vurguluyor.

A101 TİCARET VE PAZARLAMADAN SORUMLU İCRA KURULU ÜYESİ VOLKAN YILDIZ