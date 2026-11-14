okulları savaşın hedefi olmaktan koruyun çağrısı COP31'te yankı buldu

COP31'te eğitim vurgusu: görünürlük, ölçme ve koruma

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler COP31 kapsamında gerçekleştirilen 'COP31 Gençlik ve Eğitim Günü' oturumunda, eğitimden uzak kalan milyonlarca çocuğun uluslararası ölçme ve değerlendirme sistemlerinde yer alamadığını vurguladı. Tekin, eğitim hakkının evrensel güvenceye kavuşturulabilmesi için önce kimin bu haktan mahrum kaldığının görünür olması gerektiğini söyledi ve bütün ülkelere 'okulları ve öğretmenleri savaşın hedefi olmaktan koruyun' çağrısı yaptı.

Türkiye'nin PISA 2025 başarıları ve yeşil eğitim uygulamaları:

Tekin, Türkiye'nin çevre bilincini ilk kez ölçen PISA 2025 sonuçlarında 494 puan elde ederek OECD ortalaması olan 480 puanın üzerinde yer aldığını; bu alanda 85 ülke arasında 17'nci, OECD ülkeleri arasında ise 12'nci olduğunu paylaştı. Bakan, çevreyle ilgili bir mesleğe yönelmek isteyen öğrenci oranının %78,5 olduğunu ve okullardaki geri dönüşüm programlarına katılımın %99,2 düzeyine ulaştığını belirterek, bu verilerin öğretmenlerin çabası ve çevre bilincinin okullara yansımasının göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğretim programlarının baştan sona yenilendiğini kaydeden Tekin, erdem, değer ve eylem yaklaşımıyla bilgiyi davranışa dönüştürmeye odaklandıklarını anlattı. 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri örneğinde olduğu gibi öğrencilerin her ay farklı çevre sorunlarını araştırıp çözüm önerileri geliştirdiklerini; ilkokul ve ortaokullarda verilen Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersinin bu çalışmalara bilimsel temel oluşturduğunu ifade etti.

iklim okuryazarlığı ölçümleri ve uluslararası işbirliği:

OECD'nin PISA 2029 döngüsünden itibaren iklim okuryazarlığını düzenli ölçme kararı aldığını hatırlatan Tekin, Türkiye'nin bu sürece yalnızca katılan bir ülke olmakla yetinmeyeceğini, ölçmenin yöntemine ilişkin tartışmalara kendi tecrübeleriyle katkı sunacağını bildirdi. Bu kapsamda, 4., 8. ve 10. sınıflarda iki yıllık dönemlerle yürütülen Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Araştırması'na (ABİDE) iklim okuryazarlığı alt ölçeğinin ekleneceğini ve elde edilecek verilerin eğitim programlarına yansıtılacağını açıkladı.

Ayrıca Türkiye, Yeşil Eğitim Ortaklığı (GEP) bünyesinde kurulan İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu'nda OECD ve Küresel Eğitim İzleme Raporu ekipleriyle birlikte ilk iki yıllık dönem için eş koordinatör seçildi. Tekin, bu görevin ülkeler arasında veri ve iyi uygulama paylaşımını güçlendirme hedefini taşıdığını belirtti.

savaşın çocuklar üzerindeki etkisi ve uluslararası çağrı:

Tekin, iyi kurgulanmış ölçme sistemlerinin imkânları kısıtlı bölgelerde yaşayan çocukları görünür kıldığını ve eğitim hakkının herkese eşit ulaşıp ulaşmadığını sorgulama imkanı verdiğini vurguladı. Savaş ve çatışmalar nedeniyle okullardan koparılan çocukların uluslararası ölçümlerin ve kayıtların dışında kaldığını, dolayısıyla ne öğrendiklerinin ve eğitime erişip erişemediklerinin bile bilinmediğini söyledi. 'Hiçbir çocuğun okulundan da kayıtlardan da silinmediği bir dünya ancak barışla mümkün' olduğuna işaret eden Tekin, bu sorumluluğun özellikle barışı tesis edebilecek güçte olanların omuzlarında olduğunu hatırlattı.

Tekin konuşmasında, Türkiye'nin savaştan kaçan milyonlarca insana kapılarını açtığını ve onların çocuklarına okullar sunduğunu ifade ederek, tüm ülkelere okulları ve öğretmenleri çatışma hedefi olmaktan koruyacak irade göstermeleri çağrısını yineledi. Çatışmalardan etkilenen çocukların izleme sistemleri ve eğitim politikalarının merkezine alınmasının ortak görev olduğunu belirtti.

oturumda uluslararası perspektifler ve panel:

Oturumda söz alan OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher, Türkiye'ye 20 yılı aşkın süredir eğitim alanında gösterdiği liderlik için teşekkür ettiğini belirtti. Schleicher, Türkiye'nin 'OECD bölgesindeki en hızlı büyüyen, en hızlı ilerleyen eğitim sistemi' olduğunu ve ülkelerin eğitim ile toplum talepleri arasındaki uçurumu kapatma yönünde farklı hareket edebileceğini gösterdiğini söyledi. Ayrıca iklim okuryazarlığı kavramının COP29'da Azerbaycan liderliğinde doğduğunu ve iklimin artık sınıf tartışmalarından eyleme dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten moderatörlüğünde panel yapıldı. Panele; Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Hasan Hasanlı, Kırgızistan Eğitim Bakan Yardımcısı Nadira Dzhusupbekova, Özbekistan Eğitim Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Oybek Yuldashev, Brezilya Sürekli Eğitim, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Sekreterliği Eğitimde Eşitlik Genel Koordinatörü Caio Callegari, ICESCO Genel Direktörü Salim Almalik, OECD analisti Mario Piacentini, Ürdün Teknik İşlerden Sorumlu Bakan Danışmanı Jihad Al-Sawaeer, Plan International Avustralya Gençlik Temsilcisi Tegan Clark ve Pakistan İklim Değişikliği ve Çevre Koordinasyondan Sorumlu Federal Bakanı Musadik Masood Malik katıldı. Panelistler iklim eğitimi ve yeşil eğitim uygulamalarını, izleme ve değerlendirme yaklaşımlarını paylaştı ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasının önemini tartıştı.

Tekin'in COP31'teki çağrısı, eğitim sistemlerinin çatışma bölgelerindeki çocukları görünür kılacak ölçme ve izleme mekanizmalarını güçlendirme ile okulları koruma yükümlülüğünü eş zamanlı ele almayı gündeme taşıdı. Türkiye'nin hem saha uygulamaları hem de uluslararası işbirliklerindeki rolü, oturumda öne çıkan başlıca unsurlar oldu.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, EĞİTİMDEN UZAK KALAN MİLYONLARCA ÇOCUĞUN ULUSLARARASI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİNDE YER ALAMADIĞINA DİKKATİ ÇEKEREK TÜM ÜLKELERE, OKULLARIN VE ÖĞRETMENLERİN SAVAŞIN HEDEFİ OLMAKTAN KORUNMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU.