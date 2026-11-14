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Ev sahibi avantajını korudu: Kütahyaspor Ankaragücü'nü 2-1 yendi

Kütahyaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Dumlupınar'da MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek üç puanı aldı; Serkan Köse iki golle öne çıktı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 19:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ev sahibi avantajını korudu: Kütahyaspor Ankaragücü'nü 2-1 yendi

Maç özeti:

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta karşılaşmasında Kütahyaspor, Dumlupınar Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Serkan Köse (45+2, 80) kaydederken, konuk takımın tek sayısını Mesut Kesik (74) attı.

goller ve maçın kırılma anları:

İlk yarının uzatma dakikasında Serkan Köse ile öne geçen Kütahyaspor, ikinci yarıda baskısını artıran Ankaragücü'nün 74. dakikada Mesut Kesik ile beraberliği yakalamasına rağmen, 80. dakikada Serkan Köse'nin ikinci golüyle üstünlüğü yeniden ele geçirdi. Her iki takımın da yaptığı oyuncu değişiklikleri maçın temposunu etkiledi; Kütahyaspor'da Burak Evren (dk. 64), Berk Yıldız (dk. 76) ve Okan Erdik (dk. 84) oyuna dahil oldu, Ankaragücü'nde ise Emre Gültekin (dk. 46), Mahmut Tekdemir (dk. 64) ile Furkan Perker ve Mert Can (dk. 86) son bölüme etki etmeye çalıştı.

kadrolar, hakem ve disiplin:

Hakem triosu Erdem Temel, Denizcan Şahin, Refik Erim olarak görev yaptı. Kütahyaspor ilk 11'inde Hasan Hüseyin Akınay, Semih Karadeniz, Mehmet Yiğit, Şemsettin Ender Kılıç, Emir Can Çelik, Fatih Somuncu, Mustafa Çeçenoğlu, Halil İbrahim Sönmez, Çınar Tarhan, Çağrı Fedai ve Serkan Köse yer aldı. MKE Ankaragücü kadrosunda ise Görkem Cihan, İsmail Çokçalış, Osman Çelik, Muhammed Hüseyin Sevgili, Halil İbrahim Pelivan, Mesut Emre Kesik, Arda Doğan, Fatih Arhan, Enes Tepecik, Atakan Güner ve Miraç Şimşek forma giydi.

Maçta kart gören oyuncular arasında Fatih Somuncu, Mustafa Çeçenoğlu, Bora Yağız Aydın (Kütahyaspor) ile Fatih Arhan, Muhammed Hüseyin Sevgili (MKE Ankaragücü) bulunuyor. Sonuç, Kütahyaspor için sahasında değerli üç puan anlamına gelirken, Ankaragücü önümüzdeki haftalara moral bulmaya çalışacak.

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP 11. HAFTA KARŞILAŞMASINDA KÜTAHYASPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ MKE...

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP 11. HAFTA KARŞILAŞMASINDA KÜTAHYASPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ MKE ANKARAGÜCÜ’NÜ 2-1 MAĞLUP ETTİ. EV SAHİBİ EKİBİN GOLLERİNİ 45+2 VE 80. DAKİKALARDA SERKAN KÖSE KAYDETTİ. ANKARAGÜCÜ’NÜN TEK GOLÜ İSE 74. DAKİKADA MESUT KESİK’TEN GELDİ. BU SONUÇLA KÜTAHYASPOR GALİBİYET SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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