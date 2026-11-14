Zelenskiy: NATO üyeliği teklifi donbas’ı pazarlık unsuru haline getirdiğini gösterdi

ABD’nin teklifini ilk kez gündeme getirdiğini söyledi:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD’li müzakerecilerin Ukrayna’nın NATO üyeliğini, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinden çekilme şartıyla ilişkilendirme fikrini ilk kez masaya koyduğunu açıkladı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD’liler şu soruyu gündeme getirdiler: ‘Ukrayna NATO’ya katılırsa ne olur? Ukrayna Donbas’tan çekilir mi?’ Bu soru ilk kez gündeme getirildi" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, teklifin doğrudan güvenlik mimarisi ve savaşın sonlandırılması perspektifiyle bağlantılı olduğunu belirterek bu tür önerilerin Ukrayna toplumu için son derece hassas olduğunu vurguladı.

Referandum şartı ve istenen paket:

Devlet Başkanı, Kİev’in toprak tavizine sıcak bakmadığı yönündeki tutumunu yineledi; ancak ülkesine sunulacak güvenlik garantileri, "güçlü ve iyi finanse edilmiş bir Ukrayna ordusuna sahip olma hakkı" ile yeniden yapılanma için gerekli fonların da yer aldığı kapsamlı bir paket sunulması halinde konuyu halka taşıyabileceğini söyledi.

Zelenskiy, bu tür bir teklif karşısında karar verici makamın tek başına kendisi olmadığını belirterek, "Eğer Amerikan tarafı, diğer NATO ortaklarıyla birlikte bunu bize kesin olarak teyit ederse o zaman Ukrayna toplumuna ne düşündüğünü soracağım: Bunu kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bu kararı tek başıma verme hakkım yok" dedi. Zelenskiy ayrıca somut teyitler olmadan böyle bir adım atmayacaklarını vurguladı.

Güvenlik çerçevesi tartışması:

Zelenskiy, Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin daha geniş bir anlaşma yapılmadan savaşı sona erdirmeye çalışılamayacağı yönündeki çağrılara da karşı çıktı. "Her şeyi altüst edip, önce dünyadaki veya kıtadaki güvenlik çerçevesini değiştirmekten bahsedip sonra bu savaşı bitirmekten söz edemeyiz. Önce bu savaş bitmeli" sözleriyle önceliğin çatışmanın sonlandırılmasında olduğunu belirtti.

İnsani ateşkes önerileri ve Moskova’nın tutumu:

Zelenskiy, doğudaki çatışmaların yoğunlaştığı Kostiantynivka için önerilen insani ateşkesi reddettiğini ve bunun Moskova’nın hedeflerine hizmet edebileceğini söyledi: "Putin’in tek istediği, Kostiantynivka’dan ayrılmamız ve böylece şehrin tamamını işgal edebilmeleri".

Ayrıca Ukrayna’nın muhtemel bir insani ateşkes kapsamında sivillerin mahsur kaldığı 7-8 yerleşim yerinin listesini sunduğunu ancak Rusya’nın bu yerleri askeri hedef olarak kullanmayı tercih ettiğini ifade etti. Zelenskiy, ABD’li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın Moskova’da enerji ateşkesi konusunu görüşeceklerine dair söz vermelerine rağmen görüşme sonrası ilerleme sağlanmadığını belirterek, "Putin şahsen ateşkesi desteklemiyor" dedi.

Putin’in pozisyonu:

Metinde hatırlatıldığı üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın NATO üyesi olmasının Moskova için uzun süredir bir kırmızı çizgi olduğunu ifade ediyor ve bu konuyu 2022’de başlayan savaşın nedenlerinden biri olarak gösteriyor.

Zelenskiy’nin açıklamaları, müzakerelerin hassas doğusunu ve yapılacak olası ödünlerin iç politikada nasıl tartışılacağına dair sürecin karmaşıklığını gösteriyor. Lider, somut güvence paketleri ve toplumun onayı olmadan ülkenin topraklarından vazgeçmeyeceğini net biçimde ortaya koydu.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY(ORTADA), ABD'Lİ MÜZAKERECİLERİN UKRAYNA'NIN NATO'YA KATILMASI KARŞILIĞINDA DONBASS BÖLGESİNDEN ÇEKİLMESİ FİKRİNİ ORTAYA ATTIĞINI İFADE ETTİ. STEVE WİTKOFF(SAĞDA), JARED KUSHNER(SOLDA)