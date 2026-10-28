Oltu çevre yolunda uçuruma yuvarlanan araç: ölen gencin kimliği açıklandı

Oltu çevre yolunda kaza: kimlikler ve ilk müdahale

Erzurum’un Oltu ilçesinde akşam saat 18.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 25 AFF 954 plakalı hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Oltu Çevre Yolu üzerinde seyir halindeki 25 AFF 954 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje çarparak takla attı. Araç, karşı şeridin bariyerlerini aşarak yaklaşık 22 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı ve Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada araçta bulunan 4 kişiden Kerim Can Aydın (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü B.Ş. (21) ile E.A.B. (15) ve Z.N.A. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı; müdahalenin ardından E.A.B. ambulansla Erzurum'a sevk edildi, diğer iki yaralının Oltu Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili kolluk kuvvetleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve kaza mahallinde yapılan tespitler, kaza nedeninin netleştirilmesi için incelenmeye devam ediyor.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAFİF TİCARİ ARACIN TAKLA ATARAK UÇURUMA YUVARLANMASI SONUCU 21 YAŞINDAKİ KERİM CAN AYDIN HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI.