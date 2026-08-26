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Ölüdeniz'de yamaç paraşütü kazası: pilot ile Çin uyruklu turist hayatını kaybetti

Babadağ'daki tandem uçuş sonrası paraşüt kayalık alana düştü; pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu Xiangrui Meng yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 17:31

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ölüdeniz'de yamaç paraşütü kazası: pilot ile Çin uyruklu turist hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Babadağ'ın bin 900 metre pistinden gerçekleştirilen tandem uçuşta pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng yer aldı. Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü.

Kurtarma çalışmaları:

Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Sarp ve kayalık araziye ulaşmanın güç olması nedeniyle ekipler yaklaşık 10 saat süren zorlu bir kurtarma çalışması yürüttü.

Çalışmalara helikopter desteği de sağlandı. Ekipler, kayalık alanda yaptıkları aramada iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Bölgedeki çalışmaların sürdüğü, cenazelerin bulundukları bölgeden alınıp hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİNDE DÜNYACA ÜNLÜ ÖLÜDENİZ MAHALLESİ’NDEKİ BABADAĞ’DA MEYDANA GELEN YAMAÇ...

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİNDE DÜNYACA ÜNLÜ ÖLÜDENİZ MAHALLESİ’NDEKİ BABADAĞ’DA MEYDANA GELEN YAMAÇ PARAŞÜTÜ KAZASINDA PİLOT ALİ KIDIL İLE ÇİN UYRUKLU TURİST XİANGRUİ MENG HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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