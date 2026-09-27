Ömerli'ye 1.300 kişilik manevi merkez: Mehmet Yusuf Aydın Camii açıldı

Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yaptırılan Mehmet Yusuf Aydın Camii, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla düzenlenen törenle ibadete açıldı. Törene ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

tesis ve kapasite:

Cami, yaklaşık 1.250 metrekarelik bir alana inşa edildi ve bin 300 kişilik ibadet kapasitesine sahip. Yapı bünyesinde ana ibadethane, mahfil katı, şadırvan ve imam lojmanı bulunuyor. Hizmet vereceği alan arasında Ömerli Mahallesi'nin yanı sıra bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ve işletmelerde çalışan vatandaşlar da yer alıyor.

emeğin ve duanın buluşması:

Açılış töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ömerli’nin fabrikaları, işletmeleri ve çalışan nüfusuyla İstanbul ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağlayan bir bölge olduğunu görüyoruz. Şimdi bu üretim ve emek merkezinin içerisinde güzel bir eser daha yükseldi. Bir taraftan emeğin ve üretimin bereketi, diğer taraftan da ezanın ve duanın huzuru." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, camilerin yalnızca ibadet edilen yapılar olmadığını vurgulayarak, "Cami yalnızca namaz kıldığımız bir mekan değil; cami buluşmadır, kardeşliktir, dayanışmadır. Cami çocuklarımızın değerlerimizle tanıştığı, gençlerimizin istikamet bulduğu, büyüklerimizin ise huzur bulduğu bir yerdir" dedi.

belediyenin değerlendirmesi:

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise camilerin mahalle yaşamındaki birleştirici rolüne dikkat çekti. Candaroğlu, "Camilerimiz insanın Rabbine yöneldiği, gönlünü huzurla buluşturduğu, kardeşliği omuz omuza saf tutarak hissettiği mübarek çatılardır. Bugün hizmete açtığımız bu güzel eser de inşallah Arnavutköy’ümüzün manevi hayatına çok önemli katkılar sunacaktır" sözlerini kaydetti.

Caminin yapımının yaklaşık 10 ay sürdüğü ve eserle birlikte mahalleye yeni bir ibadet ve buluşma mekanının kazandırıldığı belirtildi.

MEHMET YUSUF AYDIN CAMİİ, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN’IN KATILDIĞI TÖRENLE İBADETE AÇILDI.