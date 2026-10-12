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Vali Yılmaz esnafı sokakta dinledi: İnönü-1 Caddesi'nde talepler ele alındı

Vali Erdinç Yılmaz, İsmet İnönü-1 Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek işyeri koşullarını, sorunlarını ve taleplerini dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Yılmaz esnafı sokakta dinledi: İnönü-1 Caddesi'nde talepler ele alındı

Vali Yılmaz'ın esnaf ziyareti:

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. İş yerlerini dolaşarak esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Yılmaz, vatandaşlarla sohbet ederek iş yeri koşulları ve bölgesel ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

esnafın talepleri ve gözlemler:

Ziyaret sırasında esnaf, iş yeri düzenlemeleri, müşteri yoğunluğu ve altyapı gibi konularda karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini iletti. Vali Yılmaz, iletilen talepleri not aldı ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanacağını belirtti. Görüşmeler, hem mevcut durumun tespitine hem de pratik çözümlere odaklandı.

vali Yılmaz'ın mesajı:

Esnafın kentin ekonomik ve sosyal yaşamındaki rolüne vurgu yapan Yılmaz, Esnafımızın her zaman yanındayız. ifadelerini kullandı. Ayrıca Hemşehrilerimizle birlikte Eskişehir’imiz için çalışmaya devam edeceğiz diyerek destek ve iş birliği mesajı verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyan bölge esnafı ve vatandaşlar, Vali Yılmaz'a teşekkür etti. Ziyaret, taleplerin aktarılması ve yerel gündeme ilişkin görüş alışverişiyle sona erdi.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, İSMET İNÖNÜ-1 CADDESİ ÜZERİNDE FAALİYET GÖSTEREN ESNAFI...

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, İSMET İNÖNÜ-1 CADDESİ ÜZERİNDE FAALİYET GÖSTEREN ESNAFI ZİYARET EDEREK TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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