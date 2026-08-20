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Öndeki aracı engelleyip ani fren yapan sürücüye 12 bin lira ceza

Esenyurt E-5 karayolu Edirne istikametinde yol verme tartışmasında önüne geçip ani fren yapan S.A.'ya, görüntüler sonrası 12 bin TL idari para cezası uygulandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 22:00

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 22:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Öndeki aracı engelleyip ani fren yapan sürücüye 12 bin lira ceza

Olayın gelişimi:

İstanbul Esenyurt'ta, E-5 karayolu Edirne istikametinde trafikte çıkan bir tartışma kısa sürede tehlikeli bir davranışa dönüştü. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma yaşandı; tartışmanın ardından bir sürücü diğerinin önüne geçerek ani fren yaptı ve ileriye doğru gitmesini engelledi.

Olayda sürücünün yolunu kasıtlı olarak tıkadığı ve ani fren yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca durum Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti ve soruşturma başlatıldı.

Görüntüler ve inceleme:

Kayda geçen sahnelerde sürücünün aracını önüne alıp hızını düşürdüğü ve rakip aracı ilerlemesini engellediği görülüyor. Polis ekipleri, sosyal medyada yayılan görüntüleri inceleyerek olaya karıştığı belirlenen sürücüyü tespit etti ve yakaladı.

Uygulanan cezalar:

Yakalanan sürücü S.A. (41) hakkında, trafik zabıtası tarafından "tehlikeli şerit değiştirmek", "gereksiz ani yavaşlamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden işlem yapıldı. Sürücüye toplam 12 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Olay, trafikte bireysel anlaşmazlıkların araç güvenliğini nasıl riske atabildiğini göstermesi açısından dikkat çekti. Görüntülerin paylaşılmasıyla polis müdahalesinin hızlandığı ve cezai yaptırım uygulandığı kaydedildi.

YAKALANAN SÜRÜCÜ S.A.&#039;YA, &quot;TEHLİKELİ ŞERİT DEĞİŞTİRMEK, GEREKSİZ ANİ YAVAŞLAMAK VE SAYGISIZCA ARAÇ...

YAKALANAN SÜRÜCÜ S.A.'YA, "TEHLİKELİ ŞERİT DEĞİŞTİRMEK, GEREKSİZ ANİ YAVAŞLAMAK VE SAYGISIZCA ARAÇ KULLANMAK" MADDELERİNDEN TOPLAM 12 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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