Onuachu Ferencvaros'ta suskunluğunu sonlandırmak istiyor

onuachu'nun form grafiği ve ferencvaros fırsatı

Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla sezon başlangıçlarında gösterdiği golcülükle tanınıyor; ancak bu sezon hazırlık maçları ve ligde henüz beklenen skor katkısını veremedi. Takımın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı Ferencvaros maçı, deneyimli forvet için hem moral hem de skora dönme anlamında kritik bir sınav olarak öne çıkıyor.

geçmiş performans ve son iki sezonun kronolojisi:

Onuachu, bordo-mavili formayla ilk dikkat çektiği dönemi 2023-2024 sezonunda yaşadı; o sezon kiralık olarak başladığı dönemde takımındaki ilk 3 maçta 3 gol atarak hızlı bir giriş yapmıştı. Daha sonra yine 2025-2026 sezonunda Trabzonspor'a dönen Nijeryalı oyuncu, sezon açılışında Kocaelispor ağlarını sarsarak golle başlamıştı.

Ancak yeni sezonda beklentilerin aksine suskunluk sürdü. 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa karşısında fileleri havalandıramayan Onuachu, hazırlık döneminde de gol bulamadı ve toplamda gol hasreti 5 karşılaşmaya yükseldi.

hazırlık kampı ve maç analizleri:

Trabzonspor'un Avusturya kampında oynanan hazırlık maçlarında Onuachu, Eintracht Frankfurt, Al Sadd ve Udinese karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamadı. Kamp sonrası yapılan Göztepe maçında da fileleri havalandıramayan forvet, sezon öncesi ritmini yakalayamadığını gösterdi. Bu süreç, hem oyuncunun bireysel skor üretimini hem de takımın hücum çeşitliliğini etkileyen bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Teknik ekip için Onuachu'nun fiziksel ve mental hazırlığı kadar, takımın ona sunduğu pozisyon kalitesini artırmak da önem taşıyor. Bordo-mavililerin hücum organizasyonunda yaratılacak boşluklar ve rakip savunmaya uygulanacak pres, Nijeryalı golcünün etkisini artırabilir.

ferencvaros maçı ve beklentiler:

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros ile oynanacak karşılaşma, Onuachu için suskunluğunu bozma fırsatı sunuyor. Bordo-mavili takımın hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olarak görülen Onuachu'nun Avrupa sahasında golle buluşması, hem takımın rövanstaki şansını güçlendirecek hem de oyuncunun özgüvenini tazeleyecektir.

Sonuç olarak, Onuachu'nun Ferencvaros karşısında atacağı adımlar ve elde edeceği skor katkısı, hem bireysel çizgisinin geri dönüp dönmediğini gösterecek hem de Trabzonspor'un Avrupa'daki yolculuğu açısından belirleyici olacaktır.

TRABZONSPOR’UN NİJERYALI GOLCÜSÜ PAUL ONUACHU, BORDO-MAVİLİ FORMA ALTINDA SEZON BAŞLANGIÇLARINDA ORTAYA KOYDUĞU GOLCÜ KİMLİĞİNİ BU SEZONUN İLK MAÇINA TAŞIYAMADI. HAZIRLIK KARŞILAŞMALARI VE SÜPER LİG’İN İLK HAFTASINDA GOL SEVİNCİ YAŞAYAMAYAN DENEYİMLİ FORVET, GÖZÜNÜ FERENCVAROS MAÇINA ÇEVİRDİ.