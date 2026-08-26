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Kıraç Ordu'da rock ile Anadolu ezgilerini buluşturdu

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Ordu etabında sahne alan Kıraç, Tayfun Gürsoy Parkı'nda rock enerjisiyle Anadolu ezgilerini bir araya getirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:29

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Kıraç Ordu'da rock ile Anadolu ezgilerini buluşturdu

Kıraç Ordu konserinde izleyicilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15'inci durağı Ordu'da, dördüncü konser akşamında Kıraç sahneye çıktı. Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilen konserde sanatçı; kendine has yorumu, güçlü sahne duruşu ve yıllardır hafızalarda kalan eserleriyle izleyicilere unutulmaz bir akşam sundu.

repertuar ve performans:

Kıraç, rock müziğin dinamik yapısını Anadolu'nun ezgileriyle harmanlayan düzenlemeleriyle dikkat çekti. Konserde aralarında 'Karakaş' gibi sevilen parçaların da bulunduğu eserler seslendirildi; sahnedeki enerji ve yorum, dinleyicilerle güçlü bir etkileşim yarattı.

festivalin devamı ve etkinlikler:

Ordu Kültür Yolu Festivali ana sahnesinde her akşam farklı isimleri ağırlamaya devam edecek. Festival programı, konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programlarını kapsıyor ve etkinlikler 30 Ağustos'a kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini bekliyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali, yerel kültür ile çağdaş müziği bir araya getirerek kentte yoğun ilgi uyandırdı.

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ&#039;NİN 15&#039;İNCİ DURAĞI OLAN ORDU&#039;DA, DÖRDÜNCÜ KONSER AKŞAMINDA KIRAÇ...

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NİN 15'İNCİ DURAĞI OLAN ORDU'DA, DÖRDÜNCÜ KONSER AKŞAMINDA KIRAÇ SAHNEYE ÇIKTI.

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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