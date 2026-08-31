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NÖHÜ’de 51 bin fideyle yürütülen projede hasat ve eğitim hedefleri öne çıktı

NÖHÜ Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama Merkezi'nde 51 bin metrekareye 51 bin fide dikildi; ürünlerin hasadı yapıldı, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu incelemelerde bulundu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Aslı Han

NÖHÜ’de 51 bin fideyle yürütülen projede hasat ve eğitim hedefleri öne çıktı

Hasat çalışmaları ve yerinde inceleme:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, 51 bin metrekarelik alana dikilen 51 bin fide ile yürütülen üretimin hasadı gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu da üretim alanında yapılan çalışmalara katılarak incelemelerde bulundu.

Eğitim, araştırma ve bölgesel kalkınma odaklı üretim:

Rektör Uslu, üniversitenin tarımsal üretimi eğitim, araştırma ve bölgesel kalkınma bağlamında ele aldığını şu ifadelerle özetledi: Niğde’mizde birçok alanda tarımsal faaliyetler devam ediyor. Ancak tarımsal faaliyetlerin eğitim ve öğretim çalışmalarıyla birlikte yürütülmesi de büyük önem taşıyor. Bu yaklaşım sayesinde uygulamalı eğitim ile bölgeye dönük projeler aynı anda ilerliyor.

Üniversite, üretim faaliyetlerinde kar amacı gütmediğini belirtiyor; eğitim ve araştırma faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ihtiyaç fazlası ürünler, üniversitenin satış ofisleri aracılığıyla personel ve vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Uygulama alanı, üretim süreci ve yetiştirilen türler:

Öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada yaz başında yapılan ekimler, hasat dönemine ulaştı. Üretim alanında biber, kavun, karpuz, domates, patlıcan ve salatalık başta olmak üzere çok sayıda sebze ve meyve yetiştirildi; bölgede yetiştirilen yeni karpuz çeşitleri de denendi.

Bölgenin ihtiyaçlarına ve eğitim hedeflerine uygun planlanan saha, öğrencilere uygulamalı tarım deneyimi sağlarken, aynı zamanda araştırma amaçlı denemelerin yürütülmesine olanak tanıyor. Üniversite yetkilileri, bu tip uygulamaların hem insan kaynağı yetiştirmede hem de yerel ekonomiye katkıda bulunmada önemli olduğunu vurguladı.

Rektör Uslu ve proje ekipleri, hasadın verimli geçtiğini belirterek çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti ve elde edilen ürünlerin hem eğitim hem de halkla paylaşım amacıyla kullanılmasının önemine dikkat çekti. Uslu, hasadın hayırlı olmasını diledi.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NÖHÜ) AYHAN ŞAHENK TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’NDE...

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NÖHÜ) AYHAN ŞAHENK TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’NDE 51 BİN METREKARELİK ALANA DİKİLEN 51 BİN FİDEYLE YETİŞTİRİLEN MEYVE VE SEBZELERİN HASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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