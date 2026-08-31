Samsun'da denize girilmemesi uyarısı

Samsun Valiliği, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı

Samsun Valiliği, Karadeniz kıyılarında beklenen olumsuz deniz koşulları nedeniyle halkı dikkatli olmaya çağırdı. Yapılan açıklamada Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı raporlarına atıf yapılarak denize girilmemesinin önemine vurgu yapıldı.

Uyarının gerekçesi ve kaynakları:

Valiliğin paylaştığı bilgilere göre, bölgede dalga yüksekliğinin 1,5 metreyi bulması ve rüzgar hızının 15 deniz mili olarak tahmin edilmesi, muhtemel boğulma ve deniz kazalarına karşı uyarı yapılmasını gerektirdi. Uyarı, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı verileri esas alınarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Vatandaşlara önerilen davranışlar:

Valilik, özellikle sahil kesimlerinde bulunanların ve denizle uğraşanların riskleri gözeterek hareket etmesini istedi. Yetkililer, beklenen dalga ve rüzgar artışı dikkate alındığında sahile yaklaşılmamasını ve denize girilmemesini önemle duyurdu. Ayrıca gerekli durumlarda yetkili kurumların yönlendirmelerine uyulması istendi.

Uyarıda, hava ve deniz koşullarının ilerleyen saatlerde daha da kötüleşmesinin beklendiği belirtilerek vatandaşların tedbirli olması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

SAMSUN VALİLİĞİ, DALGA YÜKSEKLİĞİNİN 1,5 METREYİ BULDUĞU KARADENİZ’DE DENİZE GİRİLMEMESİ UYARISINDA BULUNDU.