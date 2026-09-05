Orman yolunda devrilen traktörün altında sıkışan sürücü uzun süren müdahale ile kurtarıldı

Kaza ve kurtarma çalışmaları

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Seydikuzu köyü Usamtaşı mevkisindeki orman yolunda meydana gelen kazada, sürücü yönetim hakimiyetini kaybedince traktör kontrolden çıkarak devrildi. Olayda traktörün altında sıkışan sürücü olarak belirlenen Cemal Tanrıkulu (63) için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Müdahale süreci:

İhbarın ardından jandarma, AFAD, sağlık, İlçe Özel İdare ve Domaniç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktörün altında kalan sürücüyü kurtarmak için uzun ve dikkatli bir çalışma yürüttü. Zorlu çalışmaların ardından Cemal Tanrıkulu sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sürücünün sağlık durumu:

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve bilincinin açık olduğu öğrenilen Cemal Tanrıkulu, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ KURTARILDI