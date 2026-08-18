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Ortak akılla sanayi ve teknoloji hamlesi: Erzurum için yatırım ve istihdam odaklı yol haritası

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kurulda kamu, üniversite ve özel sektör, Erzurum’da yatırım, üretim, teknoloji ve istihdamı güçlendirecek adımlar üzerinde uzlaştı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:04

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ortak akılla sanayi ve teknoloji hamlesi: Erzurum için yatırım ve istihdam odaklı yol haritası

Ortak akılla sanayi ve teknoloji odaklı yol haritası

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu toplantısında Erzurum’un sanayi ve teknoloji potansiyelinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya Erzurum Valisi Aydın Baruş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, kamu kurumlarının yöneticileri ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Toplantının amaçları ve katılımcılar:

Toplantıda öncelik, ilin yatırım ve üretim kapasitesinin artırılması, istihdam yaratılması ve üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi olarak belirlendi. Katılımcılar, kamu, üniversite, özel sektör ve bölgesel kalkınma kuruluşları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği konusunda ortak irade ortaya koydu. Vali Baruş açılış konuşmasında, "Kurumlar arası işbirliği kalkınmanın temel unsuru" olduğunu vurguladı.

Yatırım, teşvik ve finansman imkanları:

Gündemde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulan desteklerin yanı sıra KOSGEB, KUDAKA ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan hibe, kredi ve destek mekanizmaları yer aldı. Katılımcılar, mevcut kaynakların Erzurum’daki işletmelerin teknoloji, kapasite ve üretim süreçlerine daha etkin yansıtılabilmesi için uygulama ve tanıtım eksiklerinin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi’nin sunduğu imkânların bölgedeki yatırım iklimini güçlendireceği üzerinde duruldu; sistemin yeşil ve dijital dönüşümleri hızlandırma, uluslararası yatırımları çekme ve bölgesel gelişmişlik farklarını azaltma hedefleri toplantıda öne çıkarıldı.

İstihdam ve nitelikli insan kaynağı önceliği:

Erzurum İli İstihdam Çalıştayı Raporu, ilin mevcut iş gücü yapısını ve sektörlerin talep ettiği profilleri ortaya koydu. Katılımcılar, istihdam artışının sayısal değil nitelikli iş gücü odaklı olması gerektiğini; bunun için eğitim kurumları, kamu ve özel sektör arasında programların eşgüdümlü yürütülmesinin şart olduğunu söyledi.

Raporda öne çıkan ihtiyaçların başında mesleki eğitim, Ar-Ge yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve genç iş gücünün üretim odaklı becerilerle donatılması yer aldı.

Model fabrika hedefi ve dijital dönüşüm:

Toplantı sırasında Erzurum’da Model Fabrika kurulması önerisi ayrıntılarıyla değerlendirildi. Model Fabrikanın; yalın üretim, verimlilik artışı, dijitalleşme ve modern üretim tekniklerinin yaygınlaşması açısından Erzurum sanayisinin rekabet gücünü artıracak bir altyapı yatırımı olacağı belirtildi. Proje için kurumlar arası işbirliği modelleri ve somut adımlar paylaşıldı.

Üniversite-sanayi iş birliğinin yeni dönemi:

Atatürk Üniversitesi’nin araştırma altyapısı ve insan kaynağı kapasitesinin sanayi ile entegrasyonunun derinleştirilmesi toplantının stratejik gündemlerinden biriydi. Ar-Ge ve inovasyon projelerinin artırılması, teknoloji transferinin hızlandırılması ve ortak projeler geliştirilmesi için çeşitli iş birliği mekanizmaları tartışıldı.

Rektör Hacımüftüoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Erzurum’un Ticari Potansiyeline Katkı Sunacak Projelere Destek Veriyoruz" sözleriyle üniversitenin sürece aktif destek vereceğini kaydetti.

Toplantının sonuç bölümünde katılımcılar, üretim kapasitesinin artırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi, istihdamın niteliğinin yükseltilmesi ve sanayinin teknolojik dönüşümünün hızlanması yönünde ortak bir yol haritası üzerinde uzlaştı. Kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve özel sektör arasında koordinasyonun daha da sıkılaştırılması kararı alındı.

Erzurum’un üretim, yatırım, istihdam ve teknoloji alanlarında daha güçlü bir yapıya kavuşması hedefiyle yürütülecek çalışmaların, ortak akıl ve kurumsal işbirliğiyle sürdürüleceği belirtildi.

ERZURUM’UN SANAYİ VE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ POTANSİYELİNİ GÜÇLENDİRMEK, YATIRIM VE ÜRETİM...

ERZURUM’UN SANAYİ VE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ POTANSİYELİNİ GÜÇLENDİRMEK, YATIRIM VE ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMAK, İSTİHDAMI GELİŞTİRMEK VE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİ DAHA İLERİ BİR NOKTAYA TAŞIMAK AMACIYLA SANAYİ VE TEKNOLOJİ İŞBİRLİĞİ KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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