Dolar 48,8340 +0,06%
Euro 55,7729 -0,19%
Bist 13.256,37 +0,44%
Altın Gram 6.836,62 -0,50%
EUR/USD 1,1417 -0,32%
Brent Petrol 95,78 +0,39%
--°

Osmaneli yol ayrımında gece kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dün gece motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu sürücü İ.A. yaralandı; ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Osmaneli yol ayrımında gece kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

Osmaneli'de kaza:

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyü mevki yol ayrımında dün gece bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki motosiklet ile A.E. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Olayda, İ.A. yönetimindeki motosikletin A.E.'nin kullandığı otomobile arkadan çarpması sonucu çarpışma yaşandı. Kaza, yol ayrımı mevkiinde gerçekleştiği bildirildi.

Müdahaleler ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralı sürücü İ.A.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, yapılan müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MOTOSİKLETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 1 YARALI

MOTOSİKLETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 1 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Keçiören'de yağmurun ardından yol çöktü, park halindeki 15 araç zarar gördü
images

Kiev’de altyapı hedeflendi: petrol istasyonları vuruldu, 1 kişi yaşamını yitirdi
images

Sinop'ta rüzgâr ağaçları yan yatırdı, ekipler yolu açtı
images

Şanlıurfa'da bilişim dolandırıcılığından aranan kişi jandarmadan yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yunusemre savunmasına Zeynep Naz Albayrak takviyesi

Avrasya Üniversitesi 55 yeni akademisyenle kadrosunu güçlendiriyor

Kiev’de altyapı hedeflendi: petrol istasyonları vuruldu, 1 kişi yaşamını yitirdi

Eskişehir'de öğle saatlerinde hissedilir soğuma, sağanak ilerleyebilir

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü