Osmaneli yol ayrımında gece kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

Osmaneli'de kaza:

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyü mevki yol ayrımında dün gece bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki motosiklet ile A.E. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Olayda, İ.A. yönetimindeki motosikletin A.E.'nin kullandığı otomobile arkadan çarpması sonucu çarpışma yaşandı. Kaza, yol ayrımı mevkiinde gerçekleştiği bildirildi.

Müdahaleler ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralı sürücü İ.A.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, yapılan müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MOTOSİKLETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 1 YARALI