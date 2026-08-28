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Sessiz lider sahada: işitme engelli antrenör genç basketbolcuları yetiştiriyor

Eskişehir'de işitme engelli antrenör Fikret Sözen, 14 yıldır Çamlıca Spor Salonu'nda 7–13 yaş arasındaki çocuklara dudak okuyarak basketbol öğretiyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:53

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sessiz lider sahada: işitme engelli antrenör genç basketbolcuları yetiştiriyor

Engel yok, saha var

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 34 yaşındaki işitme engelli antrenör Fikret Sözen, 14 yıldır genç sporcuları Çamlıca Spor Salonu'nda çalıştırıyor. Sözen, 7–8 yaş ve 9–13 yaş olmak üzere iki ayrı grupta çocuklara basketbolun temellerini öğretiyor ve sporun gerçekten engel tanımadığını her an sahada gösteriyor.

saha deneyimi ve uluslararası başarılar:

Sözen, basketbola ilginin 15 yaşında başladığını anlatırken, sürecin sokakta başladığını ve daha sonra engelliler basketbol kulübüne katılarak hızla ilerlediğini vurguluyor. Kendi ifadesiyle: "İlk başta 15 yaşındayken efsane bir basketbolcuyu takip ediyordum. Onu televizyondan izleyerek basketboldan hoşlandım... Sokakta basketbol öğrenmiştim, kendimi bu şekilde geliştirdim."

Antrenörlük geçmişinde dikkat çeken bir dönemi de milli takımda yaşadı; U20'de Avrupa şampiyonu oldukları turnuvanın Polonya'da yapıldığını ve finalde Polonya ile zorlu bir maça çıktıklarını söylüyor. Avrupa şampiyonalarında ayrıca üçüncülük ve dördüncülük karşılaşmaları yaşadıklarını aktarıyor.

iletişim yöntemi ve eğitim yaklaşımı:

Sözen, duyma engeli olmayan çocuklarla iletişim kurarken dudak okuyarak ve konuşarak ders anlattığını belirtiyor. "Normal çocuklara ders verirken ilk başta duygusal ve mutluydum. Normal kitlelerle iletişime geçmek çok iyi bir şey. Çocuklar anlamadığı zaman bana soruyorlar, ben de seve seve onlara anlatıyorum," diyor. Öğretim sürecinde işaret diline başvurmadan, sözlü iletişim ve yüz ifadeleriyle öğrenmeyi desteklediğini aktarıyor ve istenirse işaret dilini de öğretebileceğini belirtiyor.

Sözen, çocuklara yaklaşımlarını duygusal bir bağla tanımlıyor: "Benim onlara basketbol öğretmem, çocukların yeteneklerini geliştirmek; duygularımız gelişiyor onlarla beraber. Onlar benim evlatlarım, sahip çıkıyorum." Antrenmanda top sürme, pas verme gibi temel hareketlerin kısa sürede gelişmesinden büyük mutluluk duyduğunu ve onların gelecekte iyi birer basketbolcu olmasını istediğini söylüyor.

ailelerin gözüyle çalışma:

Veliler de antrenörün yönteminden memnun. Öğrenci velisi Nevriye Kahraman, ilk tanışmada bir tereddüt yaşadıklarını ancak kısa sürede kaygılarının geçtiğini ifade ediyor: "Ben ilk etapta tanıştığımız zaman hani bir acaba dedim ama çocuklarla çok güzel iletişimi. Çocuklar hani anlıyor, hiç sıkıntı yaşamıyor." Kahraman, antrenmanlardaki anlatımın ve motivasyonun çocuklar üzerinde olumlu etkisi olduğunu, maç sonrası iletişimlerin de güçlü olduğunu vurguluyor.

Çamlıca Spor Salonu'nda süren çalışmalar, hem bireysel gelişime hem de takım bilincine odaklanıyor. Sözen'in 14 yıllık deneyimi ve sahadaki pratik yaklaşımı, genç sporcuların teknik ve duygusal gelişimine katkı sağlarken, aileler de sürecin içinde olumlu geri dönüşler veriyor.

ESKİŞEHİR’DE 14 YILDIR BASKETBOL ANTRENÖRLÜĞÜ YAPAN İŞİTME ENGELLİ BASKETBOL ANTRENÖRÜ FİKRET...

ESKİŞEHİR’DE 14 YILDIR BASKETBOL ANTRENÖRLÜĞÜ YAPAN İŞİTME ENGELLİ BASKETBOL ANTRENÖRÜ FİKRET SÖZEN, 7 VE 13 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARA DERS VERİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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