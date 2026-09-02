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Osmaniye'de anız yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Osmaniye Sakızgediği köyündeki hasat sonrası mısır tarlasında çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:22

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Osmaniye'de anız yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Osmaniye'de anız yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı

Osmaniye merkezine bağlı Sakızgediği köyünde, hasadı tamamlanan bir mısır tarlasında çıkan anız yangını, Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken yangın çevredeki diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

olay yeri ve müdahale:

Yangın, saat 22.30 sıralarında Sakızgediği köyünde başladı. Tarladaki anızların henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladığını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı.

yetkililerin uyarısı:

Belediye yetkilileri, anız yangınlarının toprağın verimliliğine, doğadaki canlılara ve çevreye zarar verdiğini vurguladı. Yetkililer, vatandaşları açık alanlarda anız yakmamaları konusunda uyardı ve benzer olaylarda derhal itfaiyeye haber verilmesini istedi.

Yangının çıkış nedeni hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı; soruşturma ve değerlendirmeler devam ediyor.

OSMANİYE’DE, HASADI TAMAMLANAN MISIR TARLASINDA ÇIKAN ANIZ YANGINI, OSMANİYE BELEDİYESİ İTFAİYE...

OSMANİYE’DE, HASADI TAMAMLANAN MISIR TARLASINDA ÇIKAN ANIZ YANGINI, OSMANİYE BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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