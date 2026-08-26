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osmaniye’de jandarmanın hafta boyu operasyonunda ağır mühimmat ve çok sayıda şüpheli ele geçirildi

Osmaniye'de 17-23 Ağustos'ta jandarma operasyonunda 2 el bombası, çeşitli patlayıcı ve silahlar ile uyuşturucu ele geçirildi; 136 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

osmaniye’de jandarmanın hafta boyu operasyonunda ağır mühimmat ve çok sayıda şüpheli ele geçirildi

Operasyonun genel bilançosu:

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık ve aranan şahıslara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Sorumluluk bölgesinde meydana gelen 160 asayiş olayı ile ilgili yürütülen çalışmalarda toplam 136 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

ele geçirilen mühimmat ve silahlar:

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve patlayıcı bulundu. Aramada 2 tabanca, 2 el bombası, 8 libre C3 patlayıcı, 10 libre TNT patlayıcı, 102 mekanik kapsül, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 205 adet 7,62 milimetre piyade tüfeği mühimmatı ve 70 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.

uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele:

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında da önemli miktarda materyal ele geçirildi. Ekipler, adres aramalarında 45 gram bonzai, 19 gram kubar esrar, 6 kök kenevir ve 630 paket kaçak sigara tespit etti.

aranan şahısların yakalanması ve adli süreç:

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan 4 kişi, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi ve 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı. Yakalanan tüm şüpheliler adli makamlara sevk edildi ve soruşturmalar sürdürülüyor.

OSMANİYE’DE JANDARMADAN PATLAYICI VE SİLAH OPERASYONU

OSMANİYE’DE JANDARMADAN PATLAYICI VE SİLAH OPERASYONU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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