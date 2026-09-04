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Otel kayıtlarıyla farklı şehirdeymiş gibi görünmeyi başaramadı, polis şafak vakti yakaladı

Kırıkkale'de 3 yıldır aranan A.M., 16 yıl hapis cezasına rağmen sahte otel kayıtlarıyla izini saklamaya çalıştı; polis şafak vakti yakaladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Otel kayıtlarıyla farklı şehirdeymiş gibi görünmeyi başaramadı, polis şafak vakti yakaladı

yakalanma süreci:

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2023 yılında cezaevinden firar ettiği belirlenen A.M.'nin yakalanması için yürüttükleri çalışmada, şüphelinin izini kaybettirmeye çalıştığını tespit etti. Polis incelemesi, firarinin son 5 yıl içinde hastane, eczane ve seyahat kayıtlarına rastlanmadığını ortaya koydu.

polis tespit ve teknik çalışmalar:

Ekiplerin teknik ve saha çalışmaları, İstanbul'daki çeşitli otellerde farklı tarihlerde yapılan kayıtların firarinin izini başka şehirde gösterme amacı taşıdığını gösterdi. Otel kayıtlarını kullanarak konum yanıltmaya çalıştığı değerlendirilen şüpheliyi izlemeyi sürdüren ekipler, detaylı sorgulama ve saha tespitiyle A.M.'nin gerçekte Kırıkkale'de saklandığını belirledi.

operasyon ve yakalama:

Tespit edilen adreste yapılan çalışmada, firarinin resmi kaydı bulunmayan bir ikamette annesiyle birlikte yaşadığı, adresin Yahşihan ilçesinde olduğu belirlendi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından belirlenen adrese şafak vakti operasyon düzenlendi ve evde yapılan aramada A.M. gözaltına alındı.

suç dosyaları ve teslim:

Yapılan incelemede A.M.'nin; "çevreyi taksirle kirletme", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık", "basit yaralama", "dolandırıcılık", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "parada sahtecilik" gibi suçların da arasında bulunduğu toplam 8 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunduğu kaydedildi. Gözaltı işlemlerinin ardından A.M., gerekli işlemler için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

POLİSİ YANILTMAYA ÇALIŞAN HÜKÜMLÜ, EKİPLERİN ŞAFAK VAKTİ DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA SAKLANDIĞI...

POLİSİ YANILTMAYA ÇALIŞAN HÜKÜMLÜ, EKİPLERİN ŞAFAK VAKTİ DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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