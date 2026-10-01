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Otizmli genç YEGAP'tan taburcu edilip annesine kavuştu

Muğla'da annesini korumaya çalışırken YEGAP'a sevk edilen 28 yaşındaki otizmli M.G., avukatının itirazı sonucu taburcu edilip annesine kavuştu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:56

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Otizmli genç YEGAP'tan taburcu edilip annesine kavuştu

Muğla'daki dava ve adli süreç sonrası kavuşma:

28 yaşındaki otizmli M.G., 2020'de akrabası ile annesi Ayten Ç.'nin kavgasını ayırmak isterken yaşanan olayın ardından hukuki süreç başlatılmıştı. Muğla İnfaz Hâkimliği tarafından 'ceza verilmesine yer olmadığına dair' karar verilmesine rağmen, genç Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi (YEGAP)'ne sevk edilmişti. Yapılan itirazlar ve sunulan belgeler sonucunda mahkeme, M.G.'nin taburcu edilmesine karar verdi; genç dün akşam annesine kavuştu.

Süreç nasıl gelişti?:

Olayda hem M.G. hem de annesi için darp raporu alındı ve karşı tarafın şikâyetiyle başlayan hukuki süreç ilerledi. Avukat Sultan Ballı, müvekkilinin annesini korumak amacıyla müdafaa ettiğini belirterek, M.G. hakkında önce yargılama yapıldığını, sonrasında ise Muğla İnfaz Hâkimliği'nce ceza verilmesine yer olmadığı kararının çıktığını aktardı. Buna rağmen güvenlik tedbiri uygulanarak genç YEGAP'a gönderildi. Ballı'nın yaptığı itirazlar ve sunduğu belge değerlendirmesi sonucunda mahkeme taburcu kararı verdi ve M.G. serbest bırakıldı.

Avukatın talepleri ve vurguları:

Avukat Sultan Ballı, sürecin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: 'Otizm, Down sendromu veya zihinsel engellilik bir akıl hastalığı değildir. Buna göre özel hükümler eklenmelidir.' Ballı, YEGAP uygulamalarına dikkat çekerek otizmli bireylerin akıl hastalarıyla aynı koşullarda tutulmaması gerektiğini vurguladı ve TCK'da bu durumlara yönelik düzenleme talep etti. Ayrıca Ballı, Eskişehir'deki heyet ve doktorlara güvendiğini, mahkeme kararının da bu güveni desteklediğini belirtti. Mahkeme kararı ile 'diğer akıl hastalarıyla beraber aynı koğuşta kalmayacak' hükmünün gözetildiği ifade edildi.

Anne duyguları ve çağrısı:

M.G.'nin taburcu olmasının ardından duygusal anlar yaşandı. Oğlu M.G.'ye kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen anne Aynur Ç. (haber kaynağında ayrıca Ayten Ç. olarak da geçen isim), 'Buraya geldiğimde, çocuğumu teslim ettiğimde delirmiş gibiydim. Tesadüfen buluştuk. Bu işin mimarı odur; beni hiç bırakmadı, her zaman yanımda oldu' diyerek yaşanan zorlu süreci anlattı. Anne, içeride başka zihinsel engelli çocuklar olduğuna dikkat çekerek bu bireyler için ayrı önlemler alınması çağrısında bulundu ve avukat Sultan Ballı'ya teşekkür etti.

Davada izlenen yol ve mahkeme süreci, otizmli bireylere yönelik adli yaklaşımın tartışılmasına yeniden neden oldu. Aile ve avukatın kararlı itirazları sayesinde M.G.'nin serbest bırakılması, benzer vakalar için de dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Sürecin devamında TCK'da yapılması istenen düzenlemeler ve YEGAP uygulamalarının nasıl şekilleneceği kamuoyunun takip edeceği konular arasında yer alıyor.

AYTEN Ç. VE M.G.

AYTEN Ç. VE M.G.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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