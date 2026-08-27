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otobüs yangını mersin otoyolunda; sürücünün tahliyesi faciayı engelledi

Mersin otoyolunda seyreden CRS Seyahat'e ait 31 RBE 45 plakalı otobüs duman ve alevlere teslim oldu; sürücünün tahliyeyle can kaybı yaşanmadı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

otobüs yangını mersin otoyolunda; sürücünün tahliyesi faciayı engelledi

Mersin otoyolunda yolcu otobüsü alev aldı

Mersin sınırlarında seyir halindeyken alevlenen bir yolcu otobüsü, sürücünün hızlı müdahalesi sayesinde olası bir facianın önüne geçti. Olayda yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

olay ve tahliye:

Sözcü olarak alınan bilgiye göre, Hatay'dan yola çıkan CRS Seyahat firmasına ait 31 RBE 45 plakalı otobüste, Mersin otoyoluna girildiği sırada dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenli bir noktaya çekti ve yolcuları tahliye etti. Tahliye işlemi sonucunda yolcularda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

müdahale ve soruşturma:

Kısa sürede alevlere kapılan otobüs, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedenine dair resmi bir soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, benzer olaylarda önceliğin yolcu tahliyesi ve acil durum iletişimi olduğunu vurguladı. Bu tür vakalarda sürücülerin soğukkanlı davranmasının ve yolcuların talimatlara uymasının zararların en aza indirilmesinde belirleyici olduğu belirtildi.

Önemli bilgiler: Olay Hatay-Mersin güzergahında gerçekleşti; otobüsün plakası ve firma bilgileri olay kayıtlarında yer almaktadır. Soruşturma tamamlandığında yangının çıkış nedeniyle ilgili resmi açıklama yapılacağı bildirildi.

Mersin&#039;de otoyolda seyir halindeki yolcu otobüsünü alev alev yandı

Mersin'de otoyolda seyir halindeki yolcu otobüsünü alev alev yandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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