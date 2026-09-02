Otogarda korsan taksi polemiği bıçaklı kavgaya dönüştü

Olayın özeti:

Sultanbeyli Adil Mahallesi otogarında öğle saatlerinde başlayan tartışma, korsan taksicilik iddiasıyla alevlendi ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda iki taksi şoförü yaralandı; şüpheliler kısa süre sonra yakalandı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre saat 13.00 sıralarında, 34 MVK 528 plakalı otomobille korsan taksicilik yaptığı öne sürülen B.G. ile taksi şoförleri T.V. ve F.K. arasında otogar içinde tartışma çıktı. Tartışma uzayınca B.G. haber verdiği kardeşleri S.G. ve H.G. ile birlikte geldi; kardeşlerin gelişiyle ortam yeniden gerildi ve kısa süre içinde kavga yaşandı.

Kavga sırasında T.V. ve F.K. bıçaklanarak yaralandı. Yaralı taksi şoförleri için sağlık ekipleri çağrıldı; ilk müdahalenin ardından her iki yaralı da hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının hayati tehlike taşımadığı bildirildi. Olay anına ait görüntüler çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Soruşturma ve resmi açıklama:

Yaşananların ardından olay yerinden otomobille kaçan B.G., S.G. ve H.G., Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede kavga sırasında kullanıldığı belirtilen bıçak olay yerinde bulunamadı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sultanbeyli Şoförler Odası Başkanı Serdar Şahinoğlu olayla ilgili yaptığı açıklamada korsan taşımacılık ile taksi esnafı arasında tartışma çıktığını, ardından istenmeyen olayların yaşandığını ve korsan taşımacılıkta kullanılan aracın emniyet ekipleri tarafından çekiciyle yediemin otoparkına götürüldüğünü belirtti.

Emniyet yetkilileri olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinin değerlendirildiğini bildirdi.

SULTANBEYLİ ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANI SERDAR ŞAHİNOĞLU