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Sarma ve üzüm tatlıları Süleymanpaşa'da yarıştı

Süleymanpaşa Bağ Bozumu Şenliği'nde 'Üzüm bağından sofraya' temasıyla düzenlenen zeytinyağlı sarma ve üzümlü tatlı yarışmasında ödüller dağıtıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 19:45

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sarma ve üzüm tatlıları Süleymanpaşa'da yarıştı

Süleymanpaşa bağ bozumu şenliği mutfak geleneğini ön plana çıkardı

Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen Bağ Bozumu Şenliği, "Üzüm bağından sofraya" temasıyla bu yıl da yerel mutfak kültürünü öne çıkardı. Etkinlik kapsamında düzenlenen Zeytinyağlı Sarma Yarışması ve Üzümlü Tatlılar Yarışması, Hasan Ali Yücel Meydanı'nda katılımcılara ve izleyicilere renkli anlar yaşattı.

Yarışma alanı ve değerlendirme kriterleri:

Yarışmada sunulan zeytinyağlı sarmalar ve üzüm kullanılarak hazırlanan tatlılar, jüri tarafından kapsamlı biçimde değerlendirildi. Değerlendirmede lezzet, sunum, görünüm ve özgünlük gibi kriterler esas alındı; farklı teknik ve malzeme kullanımları da puanlamada dikkate alındı. Yarışmacılar hünerlerini sergilerken, sahada çeşitlilik ve yaratıcılık dikkat çekti.

Dereceler, ödüller ve halkın ilgisi:

Çekişmeli geçen yarışmanın sonunda her iki kategoride dereceye girenler belirlendi ve başarılı olanlara çeşitli ödüller takdim edildi. Etkinlik, bağ bozumu geleneğinin mutfakla buluştuğu bir platform olarak öne çıktı; vatandaşlar yarışmaları ilgiyle takip ederek ortaya çıkan lezzetleri ve sunumları beğeniyle izledi.

Organizatörler ve jüri, yerel ürünlerin kullanımı ve özgün tariflerin teşvik edilmesinin festivalin amaçları arasında olduğunu vurguladı. Gün boyu süren etkinlik, hem yarışmacılara hem de ziyaretçilere bağ bozumu atmosferini yaşatan görüntülerle son buldu.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE DÜZENLENEN SÜLEYMANPAŞA BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ KAPSAMINDA, &quot;ÜZÜM...

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE DÜZENLENEN SÜLEYMANPAŞA BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ KAPSAMINDA, "ÜZÜM BAĞINDAN SOFRAYA" TEMASIYLA ZEYTİNYAĞLI SARMA YARIŞMASI VE ÜZÜMLÜ TATLILAR YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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