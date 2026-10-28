Otomobil artık yatırım aracı değil; tüketici yeni model ve elektrikliye yöneliyor

Düzce'de otomotiv piyasası:

Düzce'de galerici İhsan Açıkgöz, bölgedeki otomotiv hareketliliğini değerlendirirken piyasanın eskisi kadar hızlı olmadığına dikkat çekti. Açıkgöz, fındık sezonunun beklenen canlılığı getirmediğini ve fındık üreticilerinin fiyatlardan memnun olmadığını söyledi. Buna karşın otomobile duyulan ihtiyaç sayesinde sektörün canlılığını koruduğunu ifade etti.

Tercihlerde yaşanan değişim:

Açıkgöz, "Eskiden otomobil bir yatırım aracıydı. Ancak şu anda yatırım aracı olmaktan çıktı, sadece ihtiyaç olarak görülmeye başlandı" diyerek tüketici davranışındaki dönüşümü özetledi. Aile başına düşen araç sayısının arttığını, artık neredeyse her evde iki, bazı ailelerde üç araç bulunduğunu belirtti. Bu değişimde yüksek sanayi, yedek parça ve işçilik maliyetleri ile tamir sürecindeki beklemelerin etkili olduğunu vurguladı.

Fiyatlar ve elektrikliye yönelim:

Fiyatların son iki yılda ani sıçramalardan çok kademeli yükseldiğini söyleyen Açıkgöz, "Otomobil fiyatları aslında son iki yıldır dolar gibi küçük küçük artıyor" değerlendirmesinde bulundu. Tüketicilerin tercihleri de değişiyor; eskiden yaygın olan dizel araçlar yerini LPG’li ve özellikle elektrikli araçlara bırakıyor. Elektrikli otomobillere yönelik soru işaretlerinin kullanım deneyimi ile azaldığını, vatandaşların enerji tüketimi, bakım maliyetleri ve mekanik avantajlar nedeniyle bu araçlara yöneldiğini belirterek piyasada ciddi bir dönüşüm yaşandığını ifade etti.

TÜKETİCİLERİN YÜKSEK BAKIM VE TAMİR MALİYETLERİ NEDENİYLE DAHA YENİ MODEL ARAÇLARA YÖNELDİĞİNİ BELİRTEN AÇIKGÖZ, DİZEL ARAÇLARIN YERİNİ LPG’Lİ VE ÖZELLİKLE ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN ALMAYA BAŞLADIĞINI İFADE ETTİ.