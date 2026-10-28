Dolar 49,8345 +0,11%
Euro 55,4352 +0,13%
Bist 11.160,01 +0,08%
Altın Gram 6.511,56 -0,26%
EUR/USD 1,1128 -0,02%
Brent Petrol 111,13 +1,57%
--°

Otomobil artık yatırım aracı değil; tüketici yeni model ve elektrikliye yöneliyor

Düzce'de galerici İhsan Açıkgöz, otomobilin yatırım olmaktan çıkarak ihtiyaçla alındığını; yüksek bakım ve tamir maliyetleri nedeniyle LPG ve elektrikliye ilginin arttığını belirtti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Otomobil artık yatırım aracı değil; tüketici yeni model ve elektrikliye yöneliyor

Düzce'de otomotiv piyasası:

Düzce'de galerici İhsan Açıkgöz, bölgedeki otomotiv hareketliliğini değerlendirirken piyasanın eskisi kadar hızlı olmadığına dikkat çekti. Açıkgöz, fındık sezonunun beklenen canlılığı getirmediğini ve fındık üreticilerinin fiyatlardan memnun olmadığını söyledi. Buna karşın otomobile duyulan ihtiyaç sayesinde sektörün canlılığını koruduğunu ifade etti.

Tercihlerde yaşanan değişim:

Açıkgöz, "Eskiden otomobil bir yatırım aracıydı. Ancak şu anda yatırım aracı olmaktan çıktı, sadece ihtiyaç olarak görülmeye başlandı" diyerek tüketici davranışındaki dönüşümü özetledi. Aile başına düşen araç sayısının arttığını, artık neredeyse her evde iki, bazı ailelerde üç araç bulunduğunu belirtti. Bu değişimde yüksek sanayi, yedek parça ve işçilik maliyetleri ile tamir sürecindeki beklemelerin etkili olduğunu vurguladı.

Fiyatlar ve elektrikliye yönelim:

Fiyatların son iki yılda ani sıçramalardan çok kademeli yükseldiğini söyleyen Açıkgöz, "Otomobil fiyatları aslında son iki yıldır dolar gibi küçük küçük artıyor" değerlendirmesinde bulundu. Tüketicilerin tercihleri de değişiyor; eskiden yaygın olan dizel araçlar yerini LPG’li ve özellikle elektrikli araçlara bırakıyor. Elektrikli otomobillere yönelik soru işaretlerinin kullanım deneyimi ile azaldığını, vatandaşların enerji tüketimi, bakım maliyetleri ve mekanik avantajlar nedeniyle bu araçlara yöneldiğini belirterek piyasada ciddi bir dönüşüm yaşandığını ifade etti.

TÜKETİCİLERİN YÜKSEK BAKIM VE TAMİR MALİYETLERİ NEDENİYLE DAHA YENİ MODEL ARAÇLARA YÖNELDİĞİNİ...

TÜKETİCİLERİN YÜKSEK BAKIM VE TAMİR MALİYETLERİ NEDENİYLE DAHA YENİ MODEL ARAÇLARA YÖNELDİĞİNİ BELİRTEN AÇIKGÖZ, DİZEL ARAÇLARIN YERİNİ LPG’Lİ VE ÖZELLİKLE ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN ALMAYA BAŞLADIĞINI İFADE ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Jandarma 32 ildeki operasyonda 560 kilogram uyuşturucu ve 435 bin 553 hap ele ge...
images

Giriş kapısının camı kırıldı, alkollü kişi ağır yaralandı
images

Sarıgül'ün koruması ifade verdi: üç yıl süren cinsel saldırı iddiası
images

Viranşehir'de geceleyin yağma suçundan aranan kişi jandarma tarafından yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fatsa'da gece çarpışması: motosiklet sürücüsü hayatını yitirdi, sürücü gözaltına alındı

Bulanık'ta 200 metrelik bayrakla cumhuriyet yürüyüşü

Ordu'da 25 yıllık ulaşım sorunu asfaltla çözülüyor

Kayseri valisi Çiçek cumhuriyet değerleriyle ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşımaya kararlı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı