Oyratlı ziyaretinden sonra kayboldu: 31 yaşındaki Halil İbrahim için arama devam ediyor

Oyratlı ziyaretinden sonra kayboldu

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyü'ne ailesini ziyarete gelen 31 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'dan 24 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Yakınlarının verdiği bilgiye göre Yıldırım ile ailesi arasında maddi sorunlar nedeniyle tartışma yaşandı ve Yıldırım evden ayrıldı.

Arama çalışmaları:

Kayıp ihbarının ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yıldırım'ın bulunabileceği değerlendirilen alanlarda koordineli şekilde geniş çaplı arama yürütüyor. Çalışmalar karadan yapılan tarama ile koordinasyon içinde sürdürülüyor.

Soruşturma ve çağrı:

Ailesinin durumu haber vermesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yakınları ve yetkililer, Yıldırım'ı görenlerin veya yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesini istiyor. Olayla ilgili resmi açıklamalar geldikçe soruşturma ve arama faaliyetleri şekillendirilecek.

Yetkililer, özellikle köy çevresi ve ulaşım noktalarında görülebilecek her türlü bilgi için vatandaşların hassas davranmasını talep etti. Arama çalışmaları devam ederken, bölgedeki güvenlik birimleri ve arama kurtarma ekipleri koordineli bir şekilde araştırmayı sürdürüyor.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE HALİL İBRAHİM YILDIRIM’DAN 2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR.