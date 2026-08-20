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Gençleşen Bodrum FK için sabır ve destek çağrısı

Teknik direktör Burhan Eşer, 22 Ağustos'taki Muğlaspor derbisi öncesi genç kadroya sabır ve destek çağrısı yaparken transfer sürecine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:30

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gençleşen Bodrum FK için sabır ve destek çağrısı

Antrenman ve lig hazırlıkları:

Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Muğlaspor maçının hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. Eşer, ligin ilk iki haftasında beklenen skorların alınamadığını; ancak yeni, genç bir kadro ve yeni transferlerle uyum sürecinin devam ettiğini belirtti.

Teknik direktör, Bursaspor karşısında istenen sonucun alınamadığını, İstanbulspor maçında ise 2-0'dan 2-2'ye gelerek galibiyeti yakalayabilecek pozisyonların oluştuğunu hatırlattı. Bu sürecin sıkıntılı ama normal olduğunu vurgulayan Eşer, yeni bir takım oluşturulurken zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Transfer süreci ve eksik bölgeler:

Eşer, yönetim kurulundan transfer talebinde bulunduklarını açıkladı ve özellikle hücum hattında takviye gereksinimi olduğunu belirtti. Kadroda sakatlık yaşayan tecrübeli isimler arasında Ahmet, Celal, Ajeti ve Pedro yer alıyor. Teknik direktör, transfer döneminin 4 Eylül'e kadar devam ettiğini hatırlatarak bu tarihe dek gerekli değerlendirmelerin yapılacağını söyledi.

Aynı zamanda saha içindeki önceliğin mevcut kadronun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak olduğunu belirten Eşer, genç oyuncularla tecrübeli futbolcuların harmanlanmasının hem saha içinde hem saha dışında birlikteliği güçlendireceğini ifade etti.

Derbi ruhu ve taraftara çağrı:

Muğlaspor ile oynanacak maçın ilin kardeş takımları arasında güzel ve fair-play kapsamında geçecek bir derbi olmasını beklediklerini söyleyen Eşer, yine de maçı kazanmak istediklerini ve hedeflerinin 3 puan olduğunu vurguladı. Derbi karşılaşmasının Muğla için önem taşıdığını ve her iki camianın da mücadeleyi keyifle izleyeceğini kaydetti.

Son olarak taraftarlara seslenen teknik adam, genç bir kadro kurduklarını ve bu oyuncuların saha dışında alacakları desteğin özgüvenlerini artıracağını belirtti. Eşer, Bodrumspor kültürünün asla pes etmeyen, sonuna kadar mücadele eden bir anlayış olduğunu; taraftarların genç oyunculara destek vererek gelişimlerine katkı sağlayacağını ifade etti. Teknik direktörün vurguladığı ana mesaj özetle şu: sabırlı olun, genç kadroya destek verin.

BODRUM FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL 1. LİG 3. HAFTA MÜCADELESİNDE CUMARTESİ GÜNÜ SAHASINDA OYNAYACAĞI...

BODRUM FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL 1. LİG 3. HAFTA MÜCADELESİNDE CUMARTESİ GÜNÜ SAHASINDA OYNAYACAĞI MUĞLASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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