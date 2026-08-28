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Palamut bolluğu umutlandırdı: Bandırma tezgâhları yeni sezona hazırlanıyor

Gırgırla avlanma yasağının 1 Eylül'de sona ermesine sayılı günler kala Bandırma Balık Hali'nde palamut hareketliliği başladı; tezgâhlarda palamut erken görünüyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:45

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Palamut bolluğu umutlandırdı: Bandırma tezgâhları yeni sezona hazırlanıyor

Bandırma'da yeni sezon hazırlığı:

Balıkçılıkta gırgırla avlanma yasağı 1 Eylül'de sona erecek olmasının üzerinden sayılı günler geçerken, Bandırma Balık Hali'nde yeni sezon telaşı başladı. Denizlerdeki palamut hareketliliği, tezgâhları da canlandırdı. Bu sezon palamutun bol olması bekleniyor ve balıkçılar yeni sezona hazırlıklarını hızlandırdı.

palamutta erken hareketlilik:

Küçük tekneler tarafından avlanan palamutların ağustos ayının ortalarından itibaren tezgâhlarda yerini almaya başladığı belirtiliyor. Balıkçı Ali Çakıroğlu, '2026-2027 gırgırla balık avlanma sezonu balıkçı camiasına hayırlı olsun. Bu sene Karadeniz iyi gözüküyor. Küçük teknelerin getirdiği palamut balığından da belli. Ağustos ayının 15’inden itibaren palamut balığı tezgâhlara gelmeye başladı' diyerek sezon beklentisini aktardı.

Çakıroğlu ayrıca ilk etapta palamutların genellikle 250-300 gram civarında olduğunu, gün geçtikçe ağırlığın ortalama 1 kilogram seviyelerine ulaşmasının beklendiğini ve zamanla lezzetinin de artacağını vurguladı. Erken gelen palamutun, bolluğa işaret ettiği belirtildi.

tezgâh fiyatları ve beklenti:

Tezgâhlarda şu fiyatlar gözlemlendi: yerli palamutun tanesi 150 TL, iki tanesi ise 250 TL seviyesinde satışa sunuluyor. Deniz levreği ve deniz çipuranın tanesi ise 350 TL'den tüketiciyle buluşuyor. Balıkçılar, 1 Eylül'de gırgırla avlanma yasağının sona ermesiyle birlikte denizlerdeki hareketliliğin artmasını ve balık çeşitliliğinin tezgâhlara daha fazla yansımasını bekliyor.

Bandırma'daki esnaf ve balıkçılar, erken palamut akışı sayesinde yeni sezondan umutlu olduklarını belirtiyor ve tüketicileri taze balık almaya davet ediyor.

BALIK SEZONU ÖNCESİ TEZGÂHLAR HAREKETLENDİ

BALIK SEZONU ÖNCESİ TEZGÂHLAR HAREKETLENDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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