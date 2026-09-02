Palet yangını Mustafakemalpaşa'da fabrikanın bahçesini tehdit etti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kuru meyve ve sebze üzerine faaliyet gösteren bir fabrikanın bahçesinde toplanan tahta paletler bir anda alev aldı. Olayı gören çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kısa sürede müdahale ekipleri sevk edildi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alarak bölgeyi kontrol altına alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.

yangının gelişimi ve yürütülen çalışmalar:

Bahçede bulunan paletlerin alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü ve ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Olayla ilgili söndürme çalışmaları halen devam ederken, bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

BURSA'NIN MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİNDE KURU MEYVE VE SEBZE ÜZERİNE FAALİYET GÖSTEREN BİR FABRİKANIN BAHÇESİNDE BULUNAN PALETLER ALEV ALDI. KISA SÜREDE BÜYÜYEN ALEVLERE İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.