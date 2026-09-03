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Panik fren sonrası motosiklet sürücüsü üç metre sürüklendi

Aydın Efeler'de otomobilin önüne çıkacağını düşünüp panik fren yapan motosiklet sürücüsü hakimiyeti kaybedip yaklaşık 3 metre sürüklendi; hafif yaralı olarak hastaneye gitti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Panik fren sonrası motosiklet sürücüsü üç metre sürüklendi

Panik fren sonucu düşüş ve sürüklenme

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan 09 ARA 760 plakalı motosiklet sürücüsü F.T., yol bağlantı noktasındaki bir otomobilin önüne çıkacağını düşünerek panik fren yaptı. Fren sonrası motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü, araçla birlikte yere düştü ve yaklaşık 3 metre boyunca sürüklendi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk belirlemelere göre sürücü hafif şekilde yaralandı; kendi imkanlarıyla hastaneye gitmesi sağlandı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Soruşturma ve güvenlik uyarısı:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Trafik güvenliği açısından benzer durumlarda ani fren ve ani manevra risklerinin arttığı, sürücülerin dikkatli ve öngörülü davranmasının önem taşıdığı vurgulanıyor. Yetkililer, kazanın oluş şekli ve bulvar üzerindeki trafik düzeniyle ilgili incelemeyi sürdürüyor.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÖNÜNE ÇIKACAĞINI DÜŞÜNEREK PANİK FREN YAPAN MOTOSİKLET...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÖNÜNE ÇIKACAĞINI DÜŞÜNEREK PANİK FREN YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK YERE DÜŞTÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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