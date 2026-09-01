Panikten mahsur kalan amatör dağcı Tekelti'de emniyetle indirildi

Olayın gelişimi:

İğdır'da Tekelti Dağı'na tırmanış yapan amatör dağcı Sinan Zormen, yaklaşık 2 bin 400 metre rakımda yer alan yarı teknik kaya geçişinde yükseklik korkusu ve panik yaşadı. Bulunduğu kayalık bölümde ilerleyemeyen Zormen, yardım çağrısında bulundu.

Parkurda aynı anda bulunan diğer dağcıların durumu fark etmesi üzerine müdahale gerçekleştirildi. Zormen’in bulunduğu bölüm hem ipli hem de dikkat gerektiren bir geçiş olması nedeniyle tek başına aşağı inmesi riskliydi.

Müdahale ve kurtarma:

Müdahaleyi üstlenen ekipte Ağrı Dağı Dağcılık ve Arama-Kurtarma Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve antrenör Muhammet Akkuş, dağcı Bülent Mavzer, Bazid Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve dağ rehberi Cuma Saltık, Iğdır Dağcılık, Arama-Kurtarma Doğa Sporları Kulübü Başkanı Murat Kılıçlı ile bölgedeki deneyimli dağcılar yer aldı.

Ekip, güvenlik önlemlerini alarak emniyet sistemi kurdu ve kontrollü bir çalışma ile Zormen’i mahsur kaldığı kayalık bölümden güvenli alana indirdi. Müdahale sırasında herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Değerlendirme ve uyarılar:

Antrenör Muhammet Akkuş, Tekelti Dağı’ndaki ilgili bölümün yarı teknik olduğunu ve ipli geçiş gerektirdiğini vurgulayarak, dağcıların parkurun özelliklerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtti. Murat Kılıçlı ise her zaman olduğu gibi dağcılık faaliyetlerinde güvenliğin öncelikli olması gerektiğini ifade etti.

Sinan Zormen, tırmanış sırasında kendisini riske atmak istemediğini söyleyip kendisine yardımcı olan ekip üyelerine teşekkür etti. Olay, parkur seçimi, ekipman bilgisi ve grup içinde yardımlaşmanın önemini yeniden gösterdi.

IĞDIR'DA TEKELTİ DAĞI'NDA MAHSUR KALAN DAĞCI (ÖNDE) KURTARILDI