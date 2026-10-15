Dolar 49,4128 +0,07%
Euro 55,5050 +0,47%
Bist 12.070,17 -0,40%
Altın Gram 6.641,38 +1,77%
EUR/USD 1,1211 +0,48%
Brent Petrol 105,94 -0,11%
--°

Para istediği reddedilince dükkan önündeki masayı devirdi

Karabük'te bir dönerci önünde para isteyen kişi, isteği reddedilince iş yeri önündeki masayı devirdi; olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 21:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Para istediği reddedilince dükkan önündeki masayı devirdi

Olayın gerçekleştiği nokta:

Karabük'te Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir dönerci dükkanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden para isteyen şahıs, talebi karşılanmayınca iş yeri önündeki masayı devirdi ve bulunduğu yerden uzaklaştı.

Görüntülerin içeriği:

Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında şahsın masayı devirdiği ve daha sonra hızla bölgeden ayrıldığı görülüyor; görüntüler olayın kısa sürede gerçekleştiğini gösteriyor.

Olayın yansıması:

İş yeri önünde yaşanan bu davranış, iş yerinde kısa süreli bir kargaşaya neden oldu. Şahıs olay yerinden uzaklaştıktan sonra kamera görüntüleri, olayın tüm seyrini belgeledi.

KARABÜK&#039;TE BİR DÜKKANDAN PARA İSTEYEN ŞAHIS, İSTEĞİ KARŞILANMAYINCA İŞ YERİNİN ÖNÜNDEKİ MASAYI...

KARABÜK'TE BİR DÜKKANDAN PARA İSTEYEN ŞAHIS, İSTEĞİ KARŞILANMAYINCA İŞ YERİNİN ÖNÜNDEKİ MASAYI DEVİREREK UZAKLAŞTI. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alevlerin yükseldiği mobilya imalathanesi Yalova'da kontrol altına alındı
images

Tire'de kırsal alanda jandarma baskını: 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçiril...
images

Narkotik köpeğinin takibi Kocaeli'de 338 bin sentetik ecza hapını ortaya çıkardı
images

Kırsalda izine rastlandı: Karabük'te 26 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kartal'da teyakkuz: belediye ekipleri yağış ve fırtınaya anında müdahale ediyor

Alevlerin yükseldiği mobilya imalathanesi Yalova'da kontrol altına alındı

Tire'de kırsal alanda jandarma baskını: 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi

Durres'te Türk haltercilerden dördüncü günde beş madalya

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı