Silivri çarpışmasının soruşturmasında gemi kayıtları ve telsiz görüşmeleri mercek altında

Olay ve kayıp mürettebat:

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde 2 Eylül gece saatlerinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı ALSU adlı 90 metre uzunluğundaki ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden Tuğberk İmamoğlu adlı ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 personelle irtibatın kesildiği bildirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizdeki arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Soruşturmada istenen belgeler ve kayıtlar:

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında her iki geminin armatör ve işletici şirketleri ile ilgili bilgilerin temin edilmesini istedi. Olayın aydınlatılmasına yönelik olarak şirketlerden seyr, rota ve manevra bilgileri, köprüüstü ve makine kayıtları, VDR (Sefer Veri Kaydedicisi), ECDIS ve AIS/GPS verileri, jurnal ve manevra defterleri, sefer planı, mürettebat ve vardiya çizelgeleri, gemi ve klas sertifikaları, yük kayıtları ile fotoğraf ve video materyallerinin soruşturma dosyasına aktarılması talep edildi.

İstanbul Bölge Liman Başkanlığı'ndan her iki gemiye ait sicil belgeleri, sertifikalar, klas belgeleri, liman devleti kontrol raporları ve idari tahkikat dosyası istendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden ise olaydan önceki 12 saati kapsayacak şekilde gemilere ait VHF/telsiz haberleşmeleri, gemiler ile Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) arasındaki telsiz görüşmeleri ve radar, rota, hareket ile manevra kayıtlarının gönderilmesi istendi.

Bilirkişi incelemesi ve derinlik zorluğu:

Kusur tespitine yönelik ön rapor hazırlanması için gemi kaptanı ve gemi inşaat mühendisliği alanlarında bilirkişiler görevlendirildi. Bilirkişilerin, limana çekilmekte olan ALSU gemisi üzerinde ve kaza mahallinde inceleme yapabilmeleri için bölgeye intikalleri sağlandı.

Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı bölgedeki deniz derinliğinin yaklaşık 800 ile 1.100 metre arasında olduğu değerlendiriliyor. Bu derinlik nedeniyle enkazın tespiti, deniz tabanında tarama ve delil toplama çalışmaları için derinlikte çalışma yapabilecek teknik imkânların belirlenmesi ve temini amacıyla araştırma ve koordinasyon çalışmaları sürdürülüyor.

Telsiz kayıtları ve soruşturma süreci:

Medya ve açık kaynaklarda yayılan bazı telsiz görüşmelerinin eksik veya parçalı şekilde dolaşıma girmesi üzerine, söz konusu görüşmelerin asıl ve bütün halinin resmi makamlar aracılığıyla soruşturma dosyasına konulması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden her iki gemiye ait VHF/telsiz ve VTS haberleşme kayıtları istendi. Dosyaya ayrıca Sahil Güvenlik unsurları ile ALSU gemisi arasındaki olay sonrası telsiz görüşmelerinin kayıtları da dahil edildi ve bu görüşmeler incelenerek tutanak altına alındı.

Deniz kirliliği ve çevresel önlemler:

Tuğberk İmamoğlu'nun battığı alanda deniz yüzeyinde kirlilik oluştuğu tespit edildi. Kirliliğin niteliği, kaynağı ve yayılımının belirlenmesi; çevre ve insan sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin değerlendirilmesi amacıyla gerekli sağlık ve çevre tedbirlerinin alınmasına yönelik araştırma ve incelemelerin yapılması talimatı verildi.

Soruşturma ve arama-kurtarma faaliyetleri ile birlikte teknik incelemeler sürdükçe, elde edilen kayıt ve bilirkişi raporları kazanın nedeninin tespiti için belirleyici olacak. Resmi bulgular tamamlanana kadar yetkili makamlar tarafından açıklamalar yapılmaya devam edecektir.

Silivri açıklarındaki gemi kazasıyla ilgili başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı