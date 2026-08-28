Süphan Dağı'nda zafer anısı: Malazgirt için 27 kişilik tırmanış

Süphan Dağı'nda anma tırmanışı

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen 26 Ağustos Malazgirt Zafer Tırmanışı, 23-25 Ağustos tarihlerinde Muş-Malazgirt rotasında gerçekleştirildi. Etkinlik, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin anlam ve ruhuna dikkat çekmek amacıyla planlandı.

etkinlik detayları:

Tırmanışa 27 kişilik ekip katıldı. Organizasyon, Türkiye Dağcılık Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı ve kulüplerin antrenör sorumlusu Mehmet Hakkı Oğur liderliğinde yürütüldü ve sporcular Süphan Dağı zirvesine yöneldi.

katılımcılar ve sonuçlar:

Muş Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma İhtisas Kulübü (MUDOSK) sporcularından Gülizar Harmancı tırmanışta yer aldı ve Süphan Dağı zirvesine ulaşarak tırmanışı başarıyla tamamladı.

açıklama ve teşekkürler:

MUDOSK Basın Sözcüsü Fırat Demir, yapılan tırmanışın 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin anlamına uygun olduğunu belirterek, zirve başarısı gösteren tüm sporcuları ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Demir'in sözleri şöyle: 26 Ağustos Zaferi’nin anlam ve ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen bu anlamlı tırmanışta zirve başarısı gösteren tüm sporcularımızı ve ekibimizi tebrik ediyoruz. Mehmet Hakkı Oğur ve Gülizar Harmancı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz

26 AĞUSTOS MALAZGİRT ZAFER TIRMANIŞI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ