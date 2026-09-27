Park mahallesinde yollar yenileniyor: Burak Zencirci çalışmaları yerinde inceledi

Park Mahallesi'nde yenileme çalışmaları sürüyor

Germencik Belediyesi ekipleri, Park Mahallesi’nde başlattığı yol düzenleme kapsamında Hüseyin Çondur Sokakta parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin yoğun kullanılan noktalarından biri olan sokakta yürütülen uygulamalar ekiplerin planlı çalışmasıyla ilerliyor.

Çalışmanın sahadaki durumu

Çalışma alanına gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Burak Zencirci, saha ekiplerinden uygulamanın gidişatı hakkında bilgi aldı. Başkan Zencirci, iş programı ve iş güvenliği konularında ekiplerle görüş alışverişinde bulunarak çalışanlara kolaylıklar diledi.

Ekipler, parke taşı döşeme, tesviye ve çevre düzenlemesi aşamalarını sırayla yürütüyor. Uygulamanın tamamlanmasıyla birlikte sokaktaki yol düzenlemesinin yenilenmesi ve kullanım konforunun artırılması hedefleniyor.

Mahalle genelinde planlanan çalışmalar

Germencik Belediyesi yetkilileri, Park Mahallesi’ndeki çalışmanın ardından benzer parke taşı uygulamalarının diğer mahallelere de yaygınlaştırılacağını belirtti. Çalışmaların öncelikli hedefi, vatandaşların daha huzurlu ve konforlu sokaklara kavuşmasını sağlamak olarak açıklandı.

Vatandaşlar ve esnaf için ulaşım ve yaya güvenliğini artırmayı amaçlayan düzenlemeler, planlama doğrultusunda etap etap tamamlanacak ve bölgedeki altyapı ile uyumlu şekilde ilerletilecek.

GERMENCİK BELEDİYESİ TARAFINDAN PARK MAHALLESİ'NDE YÜRÜTÜLEN PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. İLÇENİN İŞLEK NOKTALARINDAN HÜSEYİN ÇONDUR SOKAK'TA SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARI BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ YERİNDE İNCELEDİ.