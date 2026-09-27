Dolar 48,9788 +0,13%
Euro 55,7577 +0,03%
Bist 12.650,80 -1,93%
Altın Gram 6.598,95 -3,02%
EUR/USD 1,1379 -0,13%
Brent Petrol 99,10 +1,70%
--°

Park mahallesinde yollar yenileniyor: Burak Zencirci çalışmaları yerinde inceledi

Germencik Belediyesi, Park Mahallesi Hüseyin Çondur Sokak'ta parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor; Başkan Burak Zencirci çalışmaları yerinde inceledi

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 09:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Park mahallesinde yollar yenileniyor: Burak Zencirci çalışmaları yerinde inceledi

Park Mahallesi'nde yenileme çalışmaları sürüyor

Germencik Belediyesi ekipleri, Park Mahallesi’nde başlattığı yol düzenleme kapsamında Hüseyin Çondur Sokakta parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin yoğun kullanılan noktalarından biri olan sokakta yürütülen uygulamalar ekiplerin planlı çalışmasıyla ilerliyor.

Çalışmanın sahadaki durumu

Çalışma alanına gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Burak Zencirci, saha ekiplerinden uygulamanın gidişatı hakkında bilgi aldı. Başkan Zencirci, iş programı ve iş güvenliği konularında ekiplerle görüş alışverişinde bulunarak çalışanlara kolaylıklar diledi.

Ekipler, parke taşı döşeme, tesviye ve çevre düzenlemesi aşamalarını sırayla yürütüyor. Uygulamanın tamamlanmasıyla birlikte sokaktaki yol düzenlemesinin yenilenmesi ve kullanım konforunun artırılması hedefleniyor.

Mahalle genelinde planlanan çalışmalar

Germencik Belediyesi yetkilileri, Park Mahallesi’ndeki çalışmanın ardından benzer parke taşı uygulamalarının diğer mahallelere de yaygınlaştırılacağını belirtti. Çalışmaların öncelikli hedefi, vatandaşların daha huzurlu ve konforlu sokaklara kavuşmasını sağlamak olarak açıklandı.

Vatandaşlar ve esnaf için ulaşım ve yaya güvenliğini artırmayı amaçlayan düzenlemeler, planlama doğrultusunda etap etap tamamlanacak ve bölgedeki altyapı ile uyumlu şekilde ilerletilecek.

GERMENCİK BELEDİYESİ TARAFINDAN PARK MAHALLESİ&#039;NDE YÜRÜTÜLEN PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI DEVAM...

GERMENCİK BELEDİYESİ TARAFINDAN PARK MAHALLESİ'NDE YÜRÜTÜLEN PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. İLÇENİN İŞLEK NOKTALARINDAN HÜSEYİN ÇONDUR SOKAK'TA SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARI BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ YERİNDE İNCELEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ambulans uçakla 50 günlük Eylül Konya'ya sevk edildi
images

Çocuklarda besin alerjisinde tanı klinik öyküyle şekilleniyor
images

Kocaeli sokaklarına belediyenin kendi atölyesinden yeni yüz
images

Dağ keçileri Divriği cam seyir terasında manzaraya ortak oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ambulans uçakla 50 günlük Eylül Konya'ya sevk edildi

mersin sahillerinde yaklaşık 100 bin caretta yavrusu denizle buluştu

Çocuklarda besin alerjisinde tanı klinik öyküyle şekilleniyor

Kocaeli sokaklarına belediyenin kendi atölyesinden yeni yüz

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi