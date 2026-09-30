Parkta devrilen ağaç erken saatte olası bir faciayı önledi

olayın gelişimi:
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Ömerağa Mahallesi'ndeki Ömer Tengiz Parkı'nda sabah saatlerinde bir ağaç devrildi. Devrilen ağacın gövde ve dalları sokağın bir bölümüne yayıldı; olay erken saatlerde meydana geldiği için herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
devrilen ağacın etkileri:
Parktaki ağacın devrilmesi sonucu düşen gövde ve dallar yaya ve taşıt ulaşımını kısıtlayarak sokağın bir bölümünü kapattı. Erken saatte bölgede kimsenin bulunmaması, olası bir facianın önlenmesine neden oldu.
belediye müdahalesi:
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor ve ağaç kaldırıldıktan sonra sokağın trafiğe açılması planlanıyor.
İzmit'te parkta ağaç devrildi
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!