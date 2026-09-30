Dolar 49,0137 +0,03%
Euro 55,7141 +0,23%
Bist 12.212,59 -0,63%
Altın Gram 6.659,60 +1,11%
EUR/USD 1,1364 +0,15%
Brent Petrol 96,87 +0,74%
--°

Parkta devrilen ağaç erken saatte olası bir faciayı önledi

İzmit'te Ömer Tengiz Parkı'nda sabah devrilen ağaç, gövde ve dallarıyla sokağın bir bölümünü kapattı; erken saatlerde olması muhtemel bir faciayı önledi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Parkta devrilen ağaç erken saatte olası bir faciayı önledi

olayın gelişimi:

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Ömerağa Mahallesi'ndeki Ömer Tengiz Parkı'nda sabah saatlerinde bir ağaç devrildi. Devrilen ağacın gövde ve dalları sokağın bir bölümüne yayıldı; olay erken saatlerde meydana geldiği için herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

devrilen ağacın etkileri:

Parktaki ağacın devrilmesi sonucu düşen gövde ve dallar yaya ve taşıt ulaşımını kısıtlayarak sokağın bir bölümünü kapattı. Erken saatte bölgede kimsenin bulunmaması, olası bir facianın önlenmesine neden oldu.

belediye müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor ve ağaç kaldırıldıktan sonra sokağın trafiğe açılması planlanıyor.

İzmit&#039;te parkta ağaç devrildi

İzmit'te parkta ağaç devrildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ortak tatbikat sahnesi: Birliğin Gücü-2026'da meskun mahal eğitimleri
images

Buca Belediyesi'nde icra krizi: 150 milyon liralık kira alacağı için haciz
images

Çelikhan'da personel gerçek tatbikatla deprem ve yangına hazırlandı
images

Peçeteye emdirilmiş 900 içimlik ele geçirildi: Sandıklı'da 2 kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ortak tatbikat sahnesi: Birliğin Gücü-2026'da meskun mahal eğitimleri

Diyarbakır'da oyun köprüsü: aile ve çocuklar bir arada

Efeler'de unlu mamul işletmelerine kapsamlı denetim

Kültür ve turizm gündemiyle valilikte görüşme

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi