Parkta devrilen ağaç erken saatte olası bir faciayı önledi

olayın gelişimi:

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Ömerağa Mahallesi'ndeki Ömer Tengiz Parkı'nda sabah saatlerinde bir ağaç devrildi. Devrilen ağacın gövde ve dalları sokağın bir bölümüne yayıldı; olay erken saatlerde meydana geldiği için herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

devrilen ağacın etkileri:

Parktaki ağacın devrilmesi sonucu düşen gövde ve dallar yaya ve taşıt ulaşımını kısıtlayarak sokağın bir bölümünü kapattı. Erken saatte bölgede kimsenin bulunmaması, olası bir facianın önlenmesine neden oldu.

belediye müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor ve ağaç kaldırıldıktan sonra sokağın trafiğe açılması planlanıyor.

İzmit'te parkta ağaç devrildi