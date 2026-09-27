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Paşalimanı açıklarında kuşların ahengi

Balıkesir Paşalimanı Adası açıklarında dronla kaydedilen yüzlerce kuşun senkronize uçuşu, belgesel niteliğinde görsel bir şölen sundu.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:05

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Paşalimanı açıklarında kuşların ahengi

Paşalimanı kıyısında doğal bir gösteri

Balıkesir’in Marmara Denizinde, Paşalimanı Adası yakınlarında dron ile kaydedilen görüntüler, doğa tutkunlarının ilgisini çekti. Gökyüzünde birbiriyle uyum içinde hareket eden yüzlerce kuşun oluşturduğu düzen, izleyenlere adeta bir görsel şölen sundu.

Görüntülerin öne çıkan kareleri:

Dron kamerası, kuşların senkronize uçuşlarını farklı açılardan yakalayarak belgesel sahnelerini andıran anlar verdi. Kuşların dalga dalga yayılan formasyonları ve ani yön değişiklikleri, karelere ritmik bir akış kazandırdı.

Davranış ve yorumlar:

Kayıtlarda gözlenen düzenli toplu uçuş, bazı gözlemciler tarafından kuşların göçe hazırlanıyor olabileceği şeklinde yorumlandı. Görüntüler, bölgedeki doğal hareketliliğin ve kuşlardaki toplu davranışların çarpıcı bir örneğini oluşturuyor.

Dronla yapılan kayıtlar, kıyı ekosisteminin izlenmesi ve doğa gözlemlerinin paylaşılması açısından önemli görsel veriler sunuyor. Bu tür görüntüler, hem kamuoyunun ilgisini çekiyor hem de bölgedeki canlı çeşitliliğine dair farkındalığı artırıyor.

MARMARA DENİZİ&#039;NDE YÜZLERCE KUŞUN DANSI ANDIRAN SENKRONİZE UÇUŞLARI ADETA GÖRSEL BİR ŞÖLEN...

MARMARA DENİZİ'NDE YÜZLERCE KUŞUN DANSI ANDIRAN SENKRONİZE UÇUŞLARI ADETA GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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