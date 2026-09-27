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Fenerbahçe genel kurulu açıldı: raporlar, bütçe ve tesis projeleri gündemde

Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı; divan başkanlığı Şekip Mosturoğlu'na, raporlar okunacak.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 11:15

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe genel kurulu açıldı: raporlar, bütçe ve tesis projeleri gündemde

Toplantı başladı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün olağan mali genel kurul toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başladı. Toplantıya Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve kongre üyeleri katıldı. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla gerçekleştirildi.

Divan başkanlığı seçimi:

Genel kurulun yönetimini belirleyecek divan başkanlığı seçimi yapıldı ve yönetimin bu oturumunu Şekip Mosturoğlu’nun yönetmesi kararlaştırıldı.

Gündemde mali dönem ve bütçe:

Toplantıda ilk olarak 01.03.2026 - 31.05.2026 mali dönemine ilişkin yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak. Bu tarihler arasındaki faaliyetlerle ilgili olarak yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibrası genel kurulun onayına sunulacak. Ardından 01.06.2026 - 31.05.2026 dönemine ait bütçe okunarak genel kuruldan onay istenecek.

Tesis projeleri ve kapasite artırımı:

Toplantıda ayrıca Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılması planlanan kapasite artırımı ve diğer tesis projeleri hakkında bilgilendirme sunulacak. Kulüp yönetimi, bu projelerin genel kurul gündeminde yer aldığını üyelerle paylaşacak.

Genel kurul oturumu, gündemdeki maddelerin sırayla ele alınmasıyla devam ediyor.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ&#039;NÜN OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞLADI.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'NÜN OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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