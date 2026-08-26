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Payas sahilinde boğulma tehlikesi yaşayan kişi vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı

Payas Polis Kampı yakınlarında denize giren bir erkek, boğulma tehlikesi geçirdi; çevredekiler kurtardı, hastaneye kaldırıldı, tedavi sürüyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 21:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Payas sahilinde boğulma tehlikesi yaşayan kişi vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı

Payas sahilinde boğulma tehlikesi

Hatay'da akşam saatlerinde Payas sahili Polis Kampı civarında denize giren bir erkek şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde zor anlar yaşayan şahıs, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

Olayın gelişimi:

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs, ambulans ile Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

HATAY&#039;DA DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN ŞAHIS, KURTARILARAK HASTANEDE TEDAVİ ALTINA...

HATAY'DA DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN ŞAHIS, KURTARILARAK HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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