Perşembe'nin yağmur suyu altyapısında 3 bin 500 metrelik yenileme

Çalışmanın kapsamı:

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Perşembe ilçesinde başlatılan altyapı çalışmasında 3 bin 500 metrelik yağmur suyu hattı döşeniyor. Proje kapsamında mevcut hatlar yenilenerek, altyapının yağış yükünü daha iyi karşılayacak şekilde güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çalışma sahaları:

Yenileme çalışmaları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülüyor ve uygulama şu noktaları kapsıyor: 23 Nisan Caddesi, Eğitim Caddesi, Kültür Caddesi, İnönü Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Bakırcılar Sokak ve Zafer Caddesi. Bu alanlarda hatlar daha dayanıklı malzemeler ve kapasiteye uygun düzenlemelerle yeniden tesis ediliyor.

Hedef ve yönetim:

Çalışmayla altyapının uzun ömürlü ve ihtiyaca cevap verecek duruma getirilmesi amaçlanıyor. Projeyi yürüten ekipler, cadde ve sokaklardaki mevcut hatları güçlendirerek olası su taşkınlarına karşı kentin direncini artırmayı hedefliyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Perşembe'ye yönelik ziyaretinde bölgedeki altyapı ihtiyaçlarına dikkat çekmiş ve bu çalışmaların gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN PERŞEMBE İLÇESİNDE 3 BİN 500 METRELİK YAĞMUR SUYU HATTI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.