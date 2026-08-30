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Pertek Caddesi'nde saniye saniye kaydedilen çarpışma araç kamerasında

Elazığ Pertek Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı; plakalar ve sürücüler belirlenemedi. Yaralanma yok, araçlarda maddi hasar, kaza araç kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pertek Caddesi'nde saniye saniye kaydedilen çarpışma araç kamerasında

kaza anı ve ilk bilgiler:

Elazığ'da Pertek Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması, olay yerinde bulunan başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Edinilen bilgiye göre; plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobilin karıştığı kazada, can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Kaza sonrası her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayın oluş şekli ve çarpışmanın şiddeti, araç içi kameraya düşen görüntülerde net şekilde görüldü.

görüntülerin detayı:

Kamera kaydı, çarpışmanın gerçekleştiği anı saniye saniye gösteriyor; hareket, fren ve çarpma etkileri kayıtta izlenebiliyor. Görüntüler kazanın dinamğini ortaya koyarken, araçların çarpışma sonrası duruşları ve hasarın boyutu da belgelenmiş oldu.

durum değerlendirmesi ve takip:

Sürücülerin ve araç plakalarının henüz tespit edilememesi nedeniyle kazanın nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. İlk bilgilere göre olayda yaralanan olmadığı için sağlık ekipleri sahada kalıcı müdahalede bulunmadı; ancak hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olayı gösteren araç içi kamera görüntüleri, bölgedeki trafik güvenliği ve kaza analizi açısından ilk elden bilgi sağlaması nedeniyle önem taşıyor. Yetkililerin yapacağı inceleme, çarpışmanın nedeni ve olası sorumlulukların belirlenmesinde belirleyici olacak.

İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMA ANLARI İSE, BİR ARACIN İÇERİSİNDE BULUNAN KAMERAYA SANİYE SANİYE...

İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMA ANLARI İSE, BİR ARACIN İÇERİSİNDE BULUNAN KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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