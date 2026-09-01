Dolar 48,2726 +0,01%
Euro 55,9766 -0,25%
Bist 14.229,01 -0,73%
Altın Gram 6.811,72 -2,06%
EUR/USD 1,1592 -0,27%
Brent Petrol 94,39 +4,31%
--°

Plastik atık çalıştayında yerelden ulusala somut eylem hedefi

İstanbul'da Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Plastik Atık Çalıştayı sonuçları, 17 bakanlık ile COP‑31'e taşınıp eylem planına dönüştürülecek.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 20:00

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 20:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Plastik atık çalıştayında yerelden ulusala somut eylem hedefi

Çalıştayın kapanışı ve katılımcılar:

İstanbul'da Sıfır Atık Vakfı tarafından Bahçelievler'de düzenlenen ve 2 gün süren Türkiye Plastik Atık Çalıştayı sona erdi. Kapanış programına İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaşlı katıldı. Etkinlik, sektörden kamu kurumlarına, akademiden yerel yönetimlere geniş bir katılımla gerçekleşti.

Çıktıların COP‑31 odaklı olması:

Vali Davut Gül, masalarda ele alınan başlıkların hem bilinen hem de daha önce görünmeyen sorunları bir arada ortaya koyduğunu belirterek bu sonuçların COP‑31 sürecine somut çıktılar olarak taşınacağını vurguladı. Vali Gül, sivil toplum kuruluşlarının bu tür etkinliklerle toplumun taleplerini ve ihtiyaçlarını elle tutulur biçimde gündeme getirdiğini ifade etti ve Sıfır Atık Vakfı'nın çalışmalarına teşekkür etti.

Üretim, geri dönüşüm ve bölgesel vizyon:

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin üretim ve geri dönüşüm kapasitesinde Avrupa'da ikinci sırada olduğunu ancak katma değer yaratmada geride kalındığını kaydetti. Mandal, masalarda en çok konuşulan hedeflerden birinin Türkiye'yi 2053'te Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya'ya teknoloji, bilgi ve deneyim aktaran bir döngüsel plastik merkezine dönüştürmek olduğunu söyledi. Bu yaklaşımın sadece çevresel bir müdahale değil, aynı zamanda bölgesel katma değer ve güç oluşturma stratejisi olması gerektiğini belirtti.

Yerel deneyimlerden ulusal eyleme:

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaşlı, çalıştayda farklı masalarda Türkiye'deki plastik atık krizine çözüm aradıklarını bildirdi. Ağırbaşlı, Adana, Mersin, Muğla ve Antalya gibi sorunların belirginleştiği illerden gelen temsilcilerle yapılan koordinasyon toplantılarına dikkat çekti ve şehirlerin Valiler Oturumu'nda 360 derece ele alındığını aktardı. Vakıf, yerel deneyimleri ulusal politikalara bağlamanın zorunlu olduğunu vurguladı.

Ağırbaşlı ayrıca çalıştay sonucunda elde edilen çıktıları hayata geçirmek üzere 17 bakanlık desteğiyle eylem planına dönüştürme hedefini ve İçişleri Bakanlığı ile imzalanan yeni protokolü paylaştı. Sıfır Atık Festivali ve Sıfır Atık Forumu gibi etkinliklerin Valiler liderliğinde yürütüldüğünü hatırlattı.

Sonuç ve sonraki adımlar:

Çalıştay boyunca ele alınan 15 tematik masa aracılığıyla üretimden geri dönüşüme, yerel uygulamalardan bölgesel stratejilere kadar çok yönlü öneriler üretildi. Organizasyondan çıkan önerilerin, politika yapıcılar ve sektör paydaşlarının talepleriyle birlikte COP‑31 ve ulusal eylem planlarında somutlaştırılması amaçlanıyor. Yetkililer, önümüzdeki dönemde bu sonuçların uygulanmasına odaklanarak plastik atık krizinin halk gündeminden çıkarılmasını hedefliyor.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN MANDAL

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN MANDAL

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Görme engelli Necati Geniş son yolculuğuna uğurlandı
images

Tarafsız yargı adalet ve demokrasinin teminatı olmalı
images

Gazze için Lahey görevi: İstanbul 2 Nolu Barosu delil paketini Uluslararası Ceza...
images

Sivas’ta 107 yıllık miras halayla kutlandı: bin 58 kişi meydanda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Köprü altında sıkışan tırın yükü köprüde deformasyona yol açtı

Adıyaman'da Petrol Mahallesi girişinde kaza: iki genç yaralandı

Görme engelli Necati Geniş son yolculuğuna uğurlandı

Eski bakan İdris Naim Şahin adli kontrolle serbest bırakıldı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi