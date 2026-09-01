Plastik atık çalıştayında yerelden ulusala somut eylem hedefi

Çalıştayın kapanışı ve katılımcılar:

İstanbul'da Sıfır Atık Vakfı tarafından Bahçelievler'de düzenlenen ve 2 gün süren Türkiye Plastik Atık Çalıştayı sona erdi. Kapanış programına İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaşlı katıldı. Etkinlik, sektörden kamu kurumlarına, akademiden yerel yönetimlere geniş bir katılımla gerçekleşti.

Çıktıların COP‑31 odaklı olması:

Vali Davut Gül, masalarda ele alınan başlıkların hem bilinen hem de daha önce görünmeyen sorunları bir arada ortaya koyduğunu belirterek bu sonuçların COP‑31 sürecine somut çıktılar olarak taşınacağını vurguladı. Vali Gül, sivil toplum kuruluşlarının bu tür etkinliklerle toplumun taleplerini ve ihtiyaçlarını elle tutulur biçimde gündeme getirdiğini ifade etti ve Sıfır Atık Vakfı'nın çalışmalarına teşekkür etti.

Üretim, geri dönüşüm ve bölgesel vizyon:

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin üretim ve geri dönüşüm kapasitesinde Avrupa'da ikinci sırada olduğunu ancak katma değer yaratmada geride kalındığını kaydetti. Mandal, masalarda en çok konuşulan hedeflerden birinin Türkiye'yi 2053'te Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya'ya teknoloji, bilgi ve deneyim aktaran bir döngüsel plastik merkezine dönüştürmek olduğunu söyledi. Bu yaklaşımın sadece çevresel bir müdahale değil, aynı zamanda bölgesel katma değer ve güç oluşturma stratejisi olması gerektiğini belirtti.

Yerel deneyimlerden ulusal eyleme:

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaşlı, çalıştayda farklı masalarda Türkiye'deki plastik atık krizine çözüm aradıklarını bildirdi. Ağırbaşlı, Adana, Mersin, Muğla ve Antalya gibi sorunların belirginleştiği illerden gelen temsilcilerle yapılan koordinasyon toplantılarına dikkat çekti ve şehirlerin Valiler Oturumu'nda 360 derece ele alındığını aktardı. Vakıf, yerel deneyimleri ulusal politikalara bağlamanın zorunlu olduğunu vurguladı.

Ağırbaşlı ayrıca çalıştay sonucunda elde edilen çıktıları hayata geçirmek üzere 17 bakanlık desteğiyle eylem planına dönüştürme hedefini ve İçişleri Bakanlığı ile imzalanan yeni protokolü paylaştı. Sıfır Atık Festivali ve Sıfır Atık Forumu gibi etkinliklerin Valiler liderliğinde yürütüldüğünü hatırlattı.

Sonuç ve sonraki adımlar:

Çalıştay boyunca ele alınan 15 tematik masa aracılığıyla üretimden geri dönüşüme, yerel uygulamalardan bölgesel stratejilere kadar çok yönlü öneriler üretildi. Organizasyondan çıkan önerilerin, politika yapıcılar ve sektör paydaşlarının talepleriyle birlikte COP‑31 ve ulusal eylem planlarında somutlaştırılması amaçlanıyor. Yetkililer, önümüzdeki dönemde bu sonuçların uygulanmasına odaklanarak plastik atık krizinin halk gündeminden çıkarılmasını hedefliyor.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN MANDAL