Yokuştan kontrolsüz iniş: hafriyat kamyonu bahçeye uçtu, sürücü yaralandı

Olayın detayları:

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, iddialara göre yokuş aşağı hızla ilerleyen bir hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünü kaybetti. Kamyon yol üzerinde park halindeki iki araca çarptıktan sonra savrularak yol kenarındaki bir evin bahçesine uçtu.

Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun yüksek hızla gittiği, çarpmaların etkisiyle savrularak bahçeye düştüğü net biçimde izlenebiliyor. Kamera kayıtları, soruşturma kapsamında yetkililere teslim edildi.

Mahallelinin tepkisi ve alınması istenen önlemler:

Mahalle sakinleri, bölgenin ağır vasıta geçişine yasak olmasına rağmen ağır tonajlı araçların sık sık kurallara aykırı şekilde geçtiğini belirterek yetkililerden önlem talep etti. Vatandaşlar benzer kazaların tekrarlanmaması için trafik denetimlerinin artırılmasını ve fiziki engeller konulmasını istiyor.

Kazayla ilgili jandarma ve trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeni, sürücünün ifadesi ve görüntü kayıtlarının değerlendirilmesiyle netleştirilecek.

KAMYON İKİ ARACI BİÇİP BAHÇEYE UÇTU, O ANLAR KAMERADA