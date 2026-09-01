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Siverek-Diyarbakır yolunda sürücünün müdahalesi yetersiz kaldı: otomobil kullanılamaz hale geldi

Siverek-Diyarbakır karayolunda seyir halindeki otomobil motorundan duman yükseldi; sürücü müdahale etti ama araç kullanılamaz hale geldi; inceleme başladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 20:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siverek-Diyarbakır yolunda sürücünün müdahalesi yetersiz kaldı: otomobil kullanılamaz hale geldi

Siverek-Diyarbakır yolunda sürücünün müdahalesi yetersiz kaldı: otomobil kullanılamaz hale geldi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, motor kısmından yükselen dumanın ardından alev aldı ve kullanılamaz duruma geldi. Olay, Siverek-Diyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi.

olayın gelişimi:

Alınan bilgilere göre, yangın sürücü ve plaka bilgisi henüz öğrenilemeyen araç hareket halindeyken başladı. Motor kısmından aniden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak kısa sürede büyüyen alevler, sürücünün çabalarını boşa çıkardı ve yangın tüm aracı sardı.

hasar ve soruşturma:

Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor; yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE...

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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