Uşak 104. kurtuluş yıl dönümünü gösteri ve etkinliklerle kutladı

Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, Kalfa Etkinlik Alanı’nda düzenlenen törenle anıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından devam etti.

vali serdar kartal'ın mesajı:

Törende konuşan Uşak Valisi Serdar Kartal, konuşmasında ecdadın mücadelesine atıf yaparak şu değerlendirmeyi yaptı: "Dün bu toprakları canıyla müdafaa eden ecdadımız hangi büyük mefkûrenin peşindeyse, bugün bizler de aynı tarihî şuurun ve aynı mesuliyetin sahibiyiz. Dün mücadelemiz vatan toprağını düşman çizmesinden temizlemekti. Bugün mücadelemiz; Türkiye’yi ilimde, irfanda, teknolojide, üretimde, enerjide, yerli ve milli savunma sanayinde ve diplomaside dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline getirmektir. Bugün hamdolsun, Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir. Orta Doğu’da savaşların, çatışmaların ve büyük insani dramların yaşandığı bu dönemde ülkemiz barışın ve istikrarın tesisi için güçlü bir diplomasi yürütürken, mazlumların hukukunu da uluslararası platformlarda kararlılıkla savunmaktadır. Bizler de Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen büyük ve güçlü Türkiye’nin yükselişine Uşak’ımızdan omuz vermek için bütün kurumlarımızla, büyük bir gayret ve sorumluluk şuuruyla çalışıyoruz."

gösteriler ve müsabakalar:

Kutlamalar kapsamında çeşitli gösteriler düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekipleri sergilediği tören gösterisinin ardından, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) tarafından helikopter gösterisi yapıldı.

Program, paramotor gösterisi ile devam etti; bunun yanı sıra Atlı Okçuluk ve Kökbörü gösterileri izleyicilerle buluştu. Etkinlikler kapsamında düzenlenen Cirit Turnuvası’nın final müsabakası da gerçekleştirildi.

Tören ve gösteriler, kent halkının katılımıyla tamamlanırken kutlama programı, Uşak’ın kurtuluşunun hatırlanması ve kültürel mirasın genç nesillere aktarılması amacıyla zengin içerikli bir etkinlik olarak kayda geçti.

UŞAK’IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE ÇEŞİTLİ GÖSTERİLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.