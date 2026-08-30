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Plazada yere atılan nargile közü dış cepheyi tutuşturdu

Diyarbakır Kayapınar'da 23 Ağustos'ta 13 katlı plazada yere atılan nargile közü, kartonları tutuşturup dış cepheyi ve çatıyı saran yangına neden oldu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Plazada yere atılan nargile közü dış cepheyi tutuşturdu

Plazada başlayan yangının detayları

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki 13 katlı bir plazada 23 Ağustos'ta çıkan yangına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Talaytepe Mahallesi Laleş Bulvarı'nda kayıt altına alınan görüntüler, yangının dış cephe üzerinden çatıya kadar yayıldığını gösteriyor.

Görüntülerde neler var:

Kayıtlarda, binanın 3'üncü katından bir kişinin nargile közü attığı, yere düşen köz parçalarının çevrede bulunan kartonları tutuşturduğu görülüyor. Alevler kısa sürede dış cepheyi sarıp çatıya kadar ilerledi; yangın ilk belirlemelere göre dış cephedeki yanıcı malzemelerin etkisiyle hızla yayıldı.

Soruşturma ve etkilenenler:

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 5 kişi dumandan etkilendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yangına ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürüyor ve görüntüler delil olarak inceleniyor.

DİYARBAKIR’DA PLAZADA NARGİLE KÖZÜNÜN NEDEN OLDUĞU YANGININ KAMERA KAYDI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA...

DİYARBAKIR’DA PLAZADA NARGİLE KÖZÜNÜN NEDEN OLDUĞU YANGININ KAMERA KAYDI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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