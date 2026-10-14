Polatlı'da yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpılan yayanın yaşam mücadelesi sona erdi

Kaza anı ve ilk müdahale:

Polatlı ilçesi Kuşçu mevkiinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken bir aracın çarpmasına maruz kalan Mazlum Adanmış, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve Adanmış'ı hastaneye kaldırdı.

Hastanedeki süreç ve yaşam mücadelesi:

Yoğun bakımda tedavi gören Adanmış, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MAZLUM ADANMIŞ