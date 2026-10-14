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Burhaniye'de Yörük Türkmen Derneği'nden ilçe millî eğitim müdürüne ziyaret

Burhaniye'de Yörük Türkmen Derneği Başkanı Mehmet Poyraz ve yönetimi, İlçe Millî Eğitim Müdürü Bora Zihni'yi ziyaret ederek teşekkür etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Burhaniye'de Yörük Türkmen Derneği'nden ilçe millî eğitim müdürüne ziyaret

Burhaniye'de Yörük Türkmen Derneği'nden ilçe millî eğitim müdürüne ziyaret

Burhaniye'de Yörük Türkmen Derneği Başkanı Mehmet Poyraz ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Millî Eğitim Müdürü Bora Zihni'yi makamında ziyaret etti.

ziyaretin içeriği:

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede dernek heyeti, Müdür Zihni'ye Burhaniye'ye sunduğu katkılar ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı nezaket ve takdir ifadeleriyle sürdü.

müdürün değerlendirmesi:

Müdür Bora Zihni, konuklarını makamında ağırlayarak ikramlarda bulundu ve dernek üyelerine çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi. Görüşme, yerel iş birliğini güçlendirme niyetiyle sonlandı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİLER

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİLER

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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