Burhaniye'de Yörük Türkmen Derneği'nden ilçe millî eğitim müdürüne ziyaret

Burhaniye'de Yörük Türkmen Derneği Başkanı Mehmet Poyraz ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Millî Eğitim Müdürü Bora Zihni'yi makamında ziyaret etti.

ziyaretin içeriği:

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede dernek heyeti, Müdür Zihni'ye Burhaniye'ye sunduğu katkılar ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı nezaket ve takdir ifadeleriyle sürdü.

müdürün değerlendirmesi:

Müdür Bora Zihni, konuklarını makamında ağırlayarak ikramlarda bulundu ve dernek üyelerine çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi. Görüşme, yerel iş birliğini güçlendirme niyetiyle sonlandı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİLER